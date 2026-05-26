Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde halı sahada futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek ölen 42 yaşındaki Osman Kaplankıran’ın yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardıma koştuğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde yaşayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, 24 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte top oynamak için halı sahaya gitti.

FUTBOL OYNARKEN FENALAŞTI

Halı sahada futbol oynayan Kaplankıran, arkadaşına pas verdikten sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kaplankıran’ın yere yığıldığını gören arkadaşları, bir süre anlam veremedikten sonra yerden kalkmadığını görünce yardıma koştular.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Kaplankıran’ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaplankıran hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek vefat eden Kaplankıran’ın yere yığılarak hayatını kaybettiği anlar ise anbean kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA

kalp krizi Hatay halı saha
