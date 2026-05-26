CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu!

Kurban Bayramı öncesinde CHP'nin bayramlaşma programı ve heyette yer alacak isimler belli oldu.

Kurban Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den oluşan heyet konuk edecek.

CHP'yi, AK Parti, MHP, DSP, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyaret edecek.

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise bu partilere eş zamanlı ziyarette bulunacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

