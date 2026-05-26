İzmir mitingi öncesi TOMA'nın üzerine çıkmıştı! Gözaltına alındı

Ufuk Dağ

İzmir'de Özgür Özel'in mitingi öncesinde çıkan olaylarda TOMA'nın üzerine çıkan bir kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası harekete geçen Özgür Özel'in İzmir’de düzenleyeceği miting öncesi gerginlik yaşandı. Valiliğin miting için izin verdiği Gündoğdu Meydanı yerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık uyarılara uymayınca, polis, TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti.

ALAN BARİYERLERLE KAPATILDI

Özgür Özel, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda 'Millet Buluşması' programı için İzmir Valiliği’ne başvurdu. Ancak Valilik, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı'na izin vermedi, programın yakındaki Gündoğdu Meydanı’nda yapılabileceği belirtildi. Valilik kararına rağmen Özel, programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğini ve Atatürk anıtına çelenk bırakacağını yineledi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından meydan bariyerlerle kapatıldı.

ARBEDE YAŞANDI! TOMAYA ÇIKTI

Bugün Özgür Özel'i beklemek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere polis ekipleri tarafından yolu açmaları uyarısı yapıldı. Uyarılara aldırmayan kalabalık, bariyerlerin kaldırılmasını isteyince arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA'lar ile kalabalığa tazyikli su ve biber gazı sıkılarak müdahale etti.

Bir gösterici ise olaylar sırasında TOMA'nın üzerine çıktı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İlerleyen dakikalarda TOMA'nın üzerine çıkan gösterici gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

