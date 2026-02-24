Meteoroloji İstanbul için gün verdi! Hava tersine dönüyor, sulu kar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM sabah saatlerinde yaptığı açıklamada rüzgarın saat 18:00'de yön değiştireceğini duyurmuştu. Bu durumun mega kentteki sıcaklığı düşüreceği aktarılırken, İstanbul için yağış uyarısı verildi.

İSTANBUL'DA HAVA TERSİNE DÖNÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) güneyden esen rüzgarın, bu akşam yön değiştireceğini bildirdi. Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmininde de İstanbul'da bu akşamdan itibaren yağışlı hava etkili olacak.

İSTANBUL İÇİN GÜN VERİLDİ! SULU KAR GELİYOR

Saat 18:00'de rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte etkisini gösterecek olan yağışlı havanın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ayrıca İstanbul'da perşembe günü için sulu kar yağışı bekleniyor.

İSTANBULLU VATANDAŞLARI GRİ GÖKYÜZÜ BEKLİYOR

Ayrıca İstanbul'da bulutlu hava, hafta sonuna kadar sürecek. İstanbulluları önümüzdeki günlerde gri bir gök yüzü bekliyor olacak.