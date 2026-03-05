HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail'den Lübnanlılara uyarı! "Tamamen boşaltın" çağrısı yapıldı

ABD ile İsrail'in saldırıları sonucu başlayan savaş altıncı gününde. İsrail ordusu her gün onlarca füze ile İran'ı hedef alırken, Lübnan için kritik bir çıkış geldi. İsrail ordusu, yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılması çağrısını yineleyerek geniş kapsamlı saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail'den Lübnanlılara uyarı! "Tamamen boşaltın" çağrısı yapıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X (Twitter) şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyinde yaşayanların bir an önce Litani Nehri’nin kuzeyine geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail den Lübnanlılara uyarı! "Tamamen boşaltın" çağrısı yapıldı 1

İSRAİL'İN, HİZBULLAH'A KARŞI SALDIRI DÜZENLEYECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Uyarının Sur ve Bint Cubeyl kentlerinde yaşayanları da kapsadığını belirten Adraee, İsrail ordusunun Hizbullah’a karşı güçlü bir saldırı düzenleyeceğini ileri sürdü.

"HERKES KENDİ HAYATINI RİSKE ATIYOR"

Savaş öncesinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı ve son 2 senede İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle ağır hasar alan bölgenin tamamen boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah üyelerinin, tesislerinin veya silahlarının yakınında bulunan herkes kendi hayatını riske atıyor." ifadesini kullandı.

HİZBULLAH, İSRAİL'İ HEDEF ALMIŞTI

"Hizbullah tarafından askeri amaçlarla kullanılan herhangi bir ev hedef alınabilir." tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara evlerini terk ederek Litani Nehri'nin güneyini tamamen boşaltma ve nehrin kuzeyine doğru hareket etmesini istedi.
ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırısında İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katılmıştı. Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti. İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de rahiplerin iğrenç cinsel istismar ağı! 300'den fazla çocuğu 75 yıl boyunca...ABD'de rahiplerin iğrenç cinsel istismar ağı! 300'den fazla çocuğu 75 yıl boyunca...
Başakşehir’de yarım bırakılan yol çalışması kazaya neden olduBaşakşehir’de yarım bırakılan yol çalışması kazaya neden oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Geniş kapsamlı saldırı tehdidi: 'Tamamen boşaltın'

Geniş kapsamlı saldırı tehdidi: 'Tamamen boşaltın'

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.