Adana'da panik anları! Kahraman işçi 13'üncü katta mahsur kalan baba kızı kurtardı

Adana'da apartmanda çıkan yangında 13’üncü katta mahsur kalan baba ile bebeğini, yandaki inşaatta çalışan Muhammet Figen (23), yük asansörüne binerek kurtardı.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede 2 Mart’ta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana da panik anları! Kahraman işçi 13 üncü katta mahsur kalan baba kızı kurtardı 1

YÜK ASANSÖRÜ BİNAYA YAKLAŞTIRILDI

Binanın 13'üncü katındaki dairede yaşayan baba ve bebeği mahsur kaldı. Yan apartmana eşya taşımak için getirilen yük asansörü binaya yaklaştırıldı.

BABA VE BEBEĞİ KURTARDI

Yakındaki bir inşaatta çalışan Muhammet Figen yük asansörüne binerek 13’üncü kata çıktı. Figen, baba ve bebeği asansörle indirerek mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

