O gözlükleri takanlar şokta! Tuvalete giderken hatta soyunma sırasında...

Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği yapay zekâ destekli akıllı gözlükleri ile kaydedilen görüntülerin önemli bir bölümünün, "veri etiketleme" adına Kenya’daki taşeron firmalara aktarıldığı öne sürüldü. Taşeron firmalardaki çalışanlar son derece hassas ve mahrem içerikleri incelemek zorunda bırakıldıklarını iddia ederken; bir çalışan, "Bazı videolarda insanların tuvalete gittiğini ya da soyunduğunu görebiliyorsunuz. Bence kaydedildiklerini bilmiyorlar; bilselerdi bunu yapmazlardı" dedi.

Enes Çırtlık

Giyilebilir teknolojilerin hızla yaygınlaşması, veri gizliliği ilgili çeşitli kriz ve tartışmaları da beraberinde getiriyor. Ancak Ray-Ban iş birliğiyle yapay zekâ destekli akıllı gözlükler geliştiren ABD merkezli teknoloji şirketi Meta ile ilgili son iddialar ise duyanları şoke etti. İşte detaylar...

POPÜLER GÖZLÜKLER İLE İLGİLİ GİZLİLİK TARTIŞMALARI

NTV'de yer alan habere göre; Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği yapay zekâ destekli akıllı gözlükler son yıllarda hızla popülerleşti. Şirketin verilerine göre ürün, 2025’te 7 milyondan fazla satılarak büyük bir sıçrama yaptı. Bu rakam, 2023 ve 2024 yıllarında toplamda satılan yaklaşık 2 milyon adetle kıyaslandığında dikkat çekici bir artışa işaret ediyor.

Kullanıcıların entegre kamera ve mikrofon sistemi sayesinde birinci şahıs bakış açısından video kaydedebilmesine ve çevreyi Meta’nın yapay zeka modeli aracılığıyla analiz edebilmesine olanak tanıyan gözlükler tüketicilerden ilgi görse de, cihazın yarattığı gizlilik tartışmaları da giderek büyüyor.

Eleştirmenler, yazılıma yüz tanıma özelliklerinin eklenmesinin özellikle kolluk kuvvetlerinin artan teknolojik yetkileri ve Meta’nın kullanıcı gizliliği konusundaki tartışmalı geçmişi göz önüne alındığında ciddi riskler doğurabileceğini savunuyor.

Son olarak ise kullanıcıların kaydettiği görüntüleri Kenya’daki taşeron firmalara aktaran Meta, bu firmanın çalışanlarının şoke edici söylemleriyle gündemde.

KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER KENYA’DA

Tartışmaların merkezinde ise gözlüklerle kaydedilen görüntülerin önemli bir bölümünün, yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılan “veri etiketleme” süreci kapsamında ABD dışındaki taşeron şirketlere gönderilmesi yer alıyor.

Bu süreçte insan çalışanlar görüntüleri inceleyip yorumlayarak yapay zeka sistemlerinin öğrenmesine katkı sağlıyor. Teknoloji şirketlerinin genellikle yapay zeka başarılarını anlatırken bu emek yoğun aşamaya yeterince değinmediği belirtiliyor.

Gerçek tablo ise daha da karmaşık. İsveç gazeteleri Svenska Dagbladet ve Göteborgs-Posten tarafından yayımlanan ortak bir araştırmaya göre, Kenya’nın Nairobi kentinde çalışan Meta taşeronları, son derece hassas ve mahrem içerikleri incelemek zorunda bırakıldıklarını anlattı.

"BİLSELERDİ BUNU YAPMAZLARDI"

Bir veri etiketleme şirketi çalışanı, “Bazı videolarda insanların tuvalete gittiğini ya da soyunduğunu görebiliyorsunuz. Bence kaydedildiklerini bilmiyorlar; bilselerdi bunu yapmazlardı” dedi.

Başka bir çalışan ise, bir kullanıcının gözlüğü komodinin üzerine bıraktığı ve odadan çıktıktan sonra eşinin içeri girerek kıyafet değiştirdiği bir videoyu incelemek zorunda kaldığını söyledi.

İncelenen görüntüler arasında banka kartları, cinsel içerikli içerik izleyen kullanıcılar ve hatta tamamen kaydedilmiş cinsel ilişki sahneleri olduğu da aktarıldı.

"İZLEMEZSEK İŞİMİZİ KAYBEDERİZ"

Bir çalışan, bu içerikleri incelemek zorunda hissettiklerini belirterek aksi halde işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi:

“Birinin özel hayatına baktığınızı biliyorsunuz ama yine de işi yapmanız bekleniyor. Sorgulamamanız gerekiyor. Soru sormaya başlarsanız işiniz biter.”

KULLANICI VERİLERİ ÜZERİNDEKİ KONTROL SINIRLI

Meta’nın yapay zeka kullanım şartlarında şirketin, kullanıcıların yapay zekalarla girdiği etkileşimleri -mesajlar ve konuşma içerikleri dahil- otomatik veya insan incelemesi yoluyla değerlendirme hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor.

Belgede ayrıca kullanıcıların, yapay zekanın saklamasını istemedikleri hassas bilgileri paylaşmamaları gerektiği uyarısı yer alıyor.

Ancak veri etiketleyicilerin incelediği içeriklerin niteliği, birçok kullanıcının bu uyarının farkında olmadığını düşündürüyor.

Dahası, Meta’nın yapay zeka gözlüklerini kullanan kişiler, yapay zeka özelliklerinden yararlanabilmek için verilerinin şirketin uzak sunucularına gönderilmesini kabul etmek zorunda. Uzmanlara göre veriler gönderildikten sonra kullanıcıların kontrolü büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Veri koruma kuruluşu “None Of Your Business” adına araştırmaya katılan avukat Kleanthi Sardeli, “Materyal, modellerin içine girdikten sonra kullanıcı pratikte verinin nasıl kullanılacağı üzerindeki kontrolünü kaybeder” dedi.

META’DAN AÇIKLAMA

İsveç gazetelerinin iki ay boyunca yanıt alamamasının ardından Meta sözcüsü, şirketin kullanım şartları ve gizlilik politikasına işaret eden kısa bir açıklama yaptı.

Sözcü, “Canlı yapay zeka kullanıldığında medya içeriklerini Meta AI Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası doğrultusunda işliyoruz” dedi.

