Mark Zuckerberg'den dikkat çeken hamle: Yapay zeka destekli ve ekranlı Meta Ray-Ban gözlükler tanıtıldı

Meta, giyilebilir teknolojiler alanındaki yeni ürünlerini tanıttı. Mark Zuckerberg'in sunumuyla gerçekleşen Meta Connect etkinliğinde, Ray-Ban iş birliğiyle geliştirilen Meta Ray-Ban Display gözlükleri ve Meta Neural Band bilekliği görücüye çıktı. Bu ürünler, yapay zeka (AI) ve giyilebilir teknolojileri bir araya getirerek kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

EKRANI VAR

Meta Ray-Ban Display gözlükleri, kullanıcıların çevreleriyle etkileşimlerini kesintiye uğratmadan bilgiye erişmelerini sağlıyor. Gözlüğün lensine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü ekran sayesinde, kullanıcılar mesajları kontrol edebilir, fotoğraflara göz atabilir, anında çeviri yapabilir ve Meta AI'dan yardım alabilirler. Ekran, görüş alanını engellemeyecek şekilde konumlandırılmış ve yalnızca ihtiyaç duyulduğunda aktif hale geliyor. Bu sayede kullanıcılar, telefonlarını ellerine almak zorunda kalmadan günlük işlerini halledebiliyorlar.

Gözlükler, mikrofonlar, hoparlörler ve kameralar gibi özelliklerle donatılmış durumda. Bu sayede kullanıcılar, sesli komutlarla etkileşim kurabilir, müzik dinleyebilir ve fotoğraf veya video çekebilirler.

SİNİR SİNYALLERİNİ ALGILIYOR

Meta Neural Band bilekliği ise, kullanıcının sinir sinyallerini algılayarak çeşitli işlevleri kontrol etmesini sağlıyor. Bu teknoloji, özellikle mesaj yazma gibi işlemlerde büyük kolaylık sağlıyor. Bileklik, kullanıcının parmak hareketlerini algılayarak sanal bir klavye üzerinde yazı yazmasına imkan tanıyor.

Meta, bu yeni ürünleriyle sporculara da yeni imkanlar sunuyor. Strava ile yapılan iş birliği sayesinde, Oakley Meta Vanguard Performance AI gözlüklerini kullanan sporcular, antrenman verilerini dinamik hikayelere dönüştürebilecekler. Gözlükler tarafından kaydedilen video ve fotoğrafların üzerine mesafe, ortalama hız, yükseklik kazanımı gibi performans metrikleri eklenebilecek. Bu sayede sporcular, antrenmanlarını daha etkileyici bir şekilde paylaşabilecek ve topluluklarına ilham verebilecekler.

Meta'nın bu hamlesi, teknoloji dünyasında dikkat çekti. Bu ürünler, yapay zeka destekli giyilebilir cihazların geleceğine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın belirttiği gibi, bu teknoloji henüz gerçek artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunmasa da, gelecekteki AR gözlüklerinin temelini oluşturabilir.