Küçükçekmece’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin motorunda bilinmeyen bir nedenle yanma oluştu.

Küçükçekmece’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü 1

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ALEVLERİ FARK EDİP ARAÇTAN İNDİ

O sırada araç sürücüsü ve yolcu durumu fark ederek araçtan indi. Yangın büyürken otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Küçükçekmece’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü 2

(İHA)
