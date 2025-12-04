Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

İstanbul Büyükçekmece Adiyesi'nde yaşanan hırsızlık olayı tüm Türkiye tarafından konuşuluyor. 154 milyon TL'lik hırsızlık olayı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından 1 Aralık'ta yapılan denetimde ortaya çıktı.

'AİLEVİ SORUNLARIM VAR' DİYEREK YILLIK İZNE AYRILDI

Adli emanette 2021 yılında işe başlayan Erdal Timurtaş'ın 'Ailevi sorunlarım' var dedikten sonra yıllık izne ayrıldığı ve uzun zamandır işe gelmediği belirlendi. Bu durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı ise anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal Demir isimli katipte bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların içinin ise boş olduğu tespit edildi.

SİYAH POŞETLERE KOYUP TEKERLEKLİ ARABAYLA ÇIKARDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alındı. Adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın altınları adliyeden siyah poşetlere tek seferde yükleyip market arabasına benzer tekerlekli bir arabayla çıkardığı tespit edildi.



Erdal Timurtaş

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, yapılan incelemelerde çalındığı tespit edilen emanetlerin, geçen aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayından ele geçirilen altın ve gümüşler olduğu ortaya çıktı.

Tespit edilen tutarın toplamda 154 milyon liralık (2 milyon 735 bin sterlin) olduğu saptandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA BERABER İNGİLTERE'YE KAÇTI

Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın eşi E. Timurtaş ve iki çocuğu ile beraber 19 Kasım'da 08.22 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.



E. Timurtaş - Erdal Timurtaş

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye daha önce bir defa daha gittiği tespit edilirken, mart ayında ise vizeye sunmak için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltına alınan Kemal Demir ise sorguya alındı.

EV ADRESLERİNDE ARAMA YAPILDI

Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil diğer tüm personelin de ifadeleri alındı. Öte yandan şüphelilerin ev adreslerinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı.

EŞİNİN ÇEVRESİNDEKİLERE SÖYLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI! İNGİLTERE DETAYI

Öte yandan Erdal Timurtaş'ın eşinin çevresindekilere söyledikleri de ortaya çıktı. Esenyurt'taki bir ilkokulda ücret karşılığı ders verdiği belirlenen E. Timurtaş'ın çevresindekilere, "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği aktarıldı. Polis okuldaki ve okul çevresindeki tüm kameraları da incelemeye aldı.

"MALLARI SATTIM"

Erdal Timurtaş'ın arkadaşlarına son attığı mesaj da ortaya çıkmıştı. Mesajda, "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" dediği aktarılmıştı.

"10 NUMARA ÇOCUKTU, TÜM PARAMI VERİRDİM"

Öte yandan adliye çevresinde esnaflık yapan bir şahsın ise Timurtaş için söyledikleri de gündem olmuştu. Esnaf, Erdal Timurtaş için, "Böyle bir şey hiç beklemezdim. Özünde 10 numara çocuktu, çok severdim. Eşi öğretmen, atında arabası var. Erdal bana gelse 'Abi hesabında ne kadar para var, verebilir misin' dese verirdim" demişti.