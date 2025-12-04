HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan 154 milyon TL'lik hırsızlığın yankıları sürüyor. 25 kg altın ve 50 kg gümüşü çalan Erdal Timurtaş, eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtı. Adliye çevresinde esnaflık yapan bir şahıs Erdal Timurtaş'ın 'on numara insan' olduğunu hesabındaki tüm parayı dahi verebileceğini söylemişti. Timurtaş'ın çaldıklarını poşetlere yüklediği ve tekerlekli bir arabayla çıkardığı tespit edildi. Timurtaş'ın eşinin çevresindekilere söylediği sözler de dikkatlerden kaçmadı.

Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Büyükçekmece Adiyesi'nde yaşanan hırsızlık olayı tüm Türkiye tarafından konuşuluyor. 154 milyon TL'lik hırsızlık olayı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından 1 Aralık'ta yapılan denetimde ortaya çıktı.

Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı 1

'AİLEVİ SORUNLARIM VAR' DİYEREK YILLIK İZNE AYRILDI

Adli emanette 2021 yılında işe başlayan Erdal Timurtaş'ın 'Ailevi sorunlarım' var dedikten sonra yıllık izne ayrıldığı ve uzun zamandır işe gelmediği belirlendi. Bu durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı ise anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal Demir isimli katipte bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların içinin ise boş olduğu tespit edildi.

Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı 2

SİYAH POŞETLERE KOYUP TEKERLEKLİ ARABAYLA ÇIKARDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alındı. Adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın altınları adliyeden siyah poşetlere tek seferde yükleyip market arabasına benzer tekerlekli bir arabayla çıkardığı tespit edildi.

Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı 3
Erdal Timurtaş

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, yapılan incelemelerde çalındığı tespit edilen emanetlerin, geçen aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayından ele geçirilen altın ve gümüşler olduğu ortaya çıktı.

Tespit edilen tutarın toplamda 154 milyon liralık (2 milyon 735 bin sterlin) olduğu saptandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA BERABER İNGİLTERE'YE KAÇTI

Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın eşi E. Timurtaş ve iki çocuğu ile beraber 19 Kasım'da 08.22 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı 4
E. Timurtaş - Erdal Timurtaş

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye daha önce bir defa daha gittiği tespit edilirken, mart ayında ise vizeye sunmak için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltına alınan Kemal Demir ise sorguya alındı.

EV ADRESLERİNDE ARAMA YAPILDI

Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil diğer tüm personelin de ifadeleri alındı. Öte yandan şüphelilerin ev adreslerinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı.

EŞİNİN ÇEVRESİNDEKİLERE SÖYLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI! İNGİLTERE DETAYI

Öte yandan Erdal Timurtaş'ın eşinin çevresindekilere söyledikleri de ortaya çıktı. Esenyurt'taki bir ilkokulda ücret karşılığı ders verdiği belirlenen E. Timurtaş'ın çevresindekilere, "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği aktarıldı. Polis okuldaki ve okul çevresindeki tüm kameraları da incelemeye aldı.

"MALLARI SATTIM"

Erdal Timurtaş'ın arkadaşlarına son attığı mesaj da ortaya çıkmıştı. Mesajda, "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" dediği aktarılmıştı.

"10 NUMARA ÇOCUKTU, TÜM PARAMI VERİRDİM"

Öte yandan adliye çevresinde esnaflık yapan bir şahsın ise Timurtaş için söyledikleri de gündem olmuştu. Esnaf, Erdal Timurtaş için, "Böyle bir şey hiç beklemezdim. Özünde 10 numara çocuktu, çok severdim. Eşi öğretmen, atında arabası var. Erdal bana gelse 'Abi hesabında ne kadar para var, verebilir misin' dese verirdim" demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölüKatliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü
HSK atama kararları Resmi Gazete’deHSK atama kararları Resmi Gazete’de

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Büyükçekmece hırsızlık Adliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.