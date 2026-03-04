HABER

Hamaney'i ölüme götüren saldırıda 'istihbarat' detayı!

İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi hala dünyada kamuoyunda tartışılıyor. Saldırıdan önce İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak istihbari bilgi verdiği ortaya çıktı. Bilgi doğrultunca da Trump harekete geçti. Hamaney'in hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki toplantıdan Netanyahu'nun 23 Şubat'ta haberi olduğu belirlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve üst düzey danışmanlarının öldürüldüğü saldırı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ı arayarak hedef alınan toplantı hakkında istihbarat bilgisi sağladığı iddia edildi.

Hamaney i ölüme götüren saldırıda istihbarat detayı! 1

23 ŞUBAT'TA NETANYAHU ARADI

ABD merkezli haber sitesi Axios, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ölümüyle sonuçlanan saldırı ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmi gizli tutulan hükümet yetkililerine dayandırılan habere göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 23 Şubat’ta Trump’ı arayarak Hamaney'in 28 Şubat Cumartesi sabahı Tahran'da üst düzey danışmanlarıyla bir araya geleceğini ve bu toplantının tek bir saldırıyla birçok üst düzey İranlı yetkiliyi öldürme fırsatı sunacağını söyledi. Trump ise, ABD istihbarat teşkilatı CIA’ya bu bilgiyi doğrulama talimatı verdi.

RAPORDAN SONRA...

Habere göre; Hamaney’in güvenlik tedbirlerini artırmasından ya da saklanmasından endişe eden Trump, bu nedenle 24 Şubat’ta yaptığı Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında İran’a fazla odaklanmama kararı aldı. Öte yandan CIA, ABD ile İran arasındaki son müzakerelerin yapıldığı gün Hamaney ve danışmanları hakkındaki istihbaratın doğrulandığını bildirdi. Bunun üzerine bu fırsattan faydalanılması gerektiği yönündeki görüş güçlendi. Trump’ın temsilcilerinin Cenevre’de İran’la gerçekleştirilen son nükleer müzakerelerin arından "anlaşmanın mümkün olmadığı" yönünde rapor vermesi üzerine, Trump ertesi gün saldırı emrini verdi.

Hamaney i ölüme götüren saldırıda istihbarat detayı! 2

NETANYAHU'NUN ISRARI...

ABD ve İsrail'in kamuoyu desteği oluşturmak için saldırıyı başlangıçta Mart sonu veya Nisan başında yapmayı planladığını söyleyen yetkililer, Netanyahu'nun saklanan İranlı muhalif liderlerin rejim tarafından öldürülme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek tarihi öne almak için ısrar ettiğini ifade etti. Bir yetkilinin, "Önceden gereken hazırlığı yapamadık çünkü fırsat bize çok hızlı geldi" dediği aktarıldı.
