ChatGPT'ye yeni güncelleme: GPT-5.3 Instant çıktı! İşte özellikleri

OpenAI, ChatGPT'nin günlük sohbetleri daha tutarlı, daha akıcı ve daha etkili hale getirdiğini söylediği GPT-5.3 Instant güncellemesini yayınladı. GPT‑5.3 Instant, ChatGPT'deki tüm kullanıcıların erişimine sunuldu.

ChatGPT'ye yeni güncelleme: GPT-5.3 Instant çıktı! İşte özellikleri
Enes Çırtlık

Yapay zeka dünyasının en popüler sohbet botu ChatGPT, kullanıcı deneyimini daha akıcı ve insancıl hale getirmek için önemli bir adım attı. OpenAI, ChatGPT'nin en yaygın kullanılan modelini daha akıcı ve günlük konuşmalarda daha faydalı hale getireceğini belirttiği GPT-5.3 Instant güncellemesini resmen yayınladı.

GPT-5.3 NELER SUNUYOR? İŞTE ÖZELLİKLERİ

OpenAI'a göre GPT-5.3 Instant, web aramalarında daha doğru yanıtlar üretiyor, daha zengin ve daha iyi bağlamlandırılmış sonuçlar sunuyor. Aynı zamanda sohbet akışını kesintiye uğratabilecek gereksiz çıkmazları, aşırı çekinceleri ve fazla açıklayıcı ifadeleri azaltıyor.

Şirket, GPT-5.3 ile ilgili açıklamasında, "Bu güncelleme, kullanıcıların ChatGPT deneyiminde her gün doğrudan hissettiği ton, alaka düzeyi ve sohbetin doğal akışı gibi unsurlara odaklanır. Bu unsurlar, kıyaslama testlerinde her zaman belirgin olmayabilir; ancak ChatGPT'nin faydalı mı yoksa yorucu mu hissedildiğini büyük ölçüde bu nüanslar belirler. GPT‑5.3 Instant, bu alanlarda kullanıcı geri bildirimlerini doğrudan yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

GPT-5.3 NASIL KULLANILIR?

GPT‑5.3 Instant, ChatGPT'deki tüm kullanıcıların erişimine sunuldu. OpenAI, Thinking ve Pro versiyonlarına yönelik güncellemeler ise yakında paylaşılacağını belirtti.

Öte yandan, GPT‑5.2 Instant, ücretli kullanıcılar için Eski Modeller açılır menüsü altında üç ay boyunca erişilebilir kalacak; 3 Haziran 2026 tarihinde ise kullanımdan kaldırılacak.

yapay zeka OpenAI ChatGPT
