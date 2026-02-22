HABER

1 ChatGPT sorgusu = 64 litre su mu? Hepimizin en az bir kez duyduğu o iddiaya ilk ağızdan yanıt!

OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin yüksek su tükettiği ve tek bir sorgunun 64 litre su harcadığı veya 1,5 iPhone batarya şarjına eşdeğer enerji tükettiği iddialarına yanıt verdi. Altman, enerji tüketimi konusunda ise "Bir insanı eğitmek de çok fazla enerji gerektiriyor" dedi.

Enes Çırtlık

Yapay zeka modellerinin enerji tüketimi teknoloji dünyasında ve çeşitli kurumlarda endişe yaratmaya devam ederken, OpenAI CEO'su Sam Altman'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

"CHATGPT 64 LİTRE SU HARCIYOR" İDDİALARINA YANIT

TechCrunch'ta yer alan habere göre; Büyük bir yapay zeka zirvesi için Hindistan'da bulunan Sam Altman, yapay zekanın su kullanımına ilişkin endişelerin tamamen gerçek dışı olduğunu savundu. Geçmişte veri merkezlerinde "buharlaşmalı soğutma" yapıldığını ve o dönem bunun gerçek bir sorun olduğunu kabul eden Altman, artık bu teknolojiyi kullanmadıklarını, bu yüzden internette dolaşan 'ChatGPT kullanmayın, her sorgu için 17 galon (64 litre) su harcıyor' gibi iddiaların doğru olmadığını söyledi.

ALTMAN'A GÖRE DÜNYA HIZLA NÜKLEER, RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE YÖNELMELİ

Sorgu başına olmasa da, dünyanın artık çok fazla yapay zeka kullanması nedeniyle "toplam enerji tüketimi" konusunda endişelenmenin "haklı" olduğunu belirten OpenAI CEO'su Sam Altman; bu durumun, dünyanın çok hızlı bir şekilde nükleer, rüzgar ve güneş enerjisine yönelmesi gerektiği anlamına geldiğini vurguladı.

OpenAI CEO'su, tek bir ChatGPT sorgusunun 1.5 iPhone bataryası şarjı kadar enerji harcadığı doğru mu?" sorusuna da yanıt verdi. Altman, verdiği yanıtta bu iddianın da doğru olmadığını belirtti.

"BİR İNSANI EĞİTMEK DE ÇOK FAZLA ENERJİ GEREKTİRİYOR"

ChatGPT'nin enerji kullanımı hakkındaki birçok tartışmanın "haksız" olduğundan da şikayet eden Sam Altman, bu konuyla ilgili "Bir insanı eğitmek de çok fazla enerji gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

