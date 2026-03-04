HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Pentagon ile el sıkışmıştı! OpenAI şimdi de gözünü NATO'ya dikti

İddiaya göre ChatGPT'nin çatı şirketi OpenAI, NATO ile anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Bu önemli gelişme, şirketin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yaptığı anlaşmadan sadece birkaç gün sonra ortaya çıktı. Şirketin Pentagon ile yaptığı anlaşma ise büyük tepki toplamıştı.

Pentagon ile el sıkışmıştı! OpenAI şimdi de gözünü NATO'ya dikti
Enes Çırtlık

Yapay zeka devleri ile savunma sanayii arasındaki bağlar her geçen gün daha stratejik bir boyuta taşınırken, yapay zeka denilince akla gelen şirketlerden biri olan OpenAI ile ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a saldırıda dikkat çeken zamanlama! İran'a saldırıda dikkat çeken zamanlama!

OPENAI'IN YENİ HEDEFİ NATO

Nefes'te yer alan habere göre; ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI, bir kaynağın verdiği bilgiye göre geliştirdiği yapay zeka teknolojisinin NATO'nun "gizli olmayan" bilgi ağlarında kullanılmasına imkan verecek bir sözleşme yapmayı değerlendiriyor.

Pentagon ile el sıkışmıştı! OpenAI şimdi de gözünü NATO ya dikti 1

OpenAI bundan birkaç gün önce de, bazı prensiplerden vazgeçmeyen rakibi Anthropic'in ABD savunma ihalelerinden elenmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük ChatGPT boykotu başladı! Büyük ChatGPT boykotu başladı!

Pentagon ile el sıkışmıştı! OpenAI şimdi de gözünü NATO ya dikti 2

OpenAI'ın NATO ile yapmayı değerlendirdiği anlaşmaya ilişkin haber, ilk kez Wall Street Journal'da yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ne diyeceği merak konusuydu! Altman'dan Pentagon itirafı Ne diyeceği merak konusuydu! Altman'dan Pentagon itirafı

OpenAI'ın rakibi Anthropic, geliştirdiği teknolojilerin silahlar için hedef belirlenmesi veya ABD vatandaşlarının izlenmesi için kullanılmasını engellediği için Pentagon'un gizli bilgi işlem ağlarından çıkarıldı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump hükümete bağlı kurumların Antropic ile çalışmayı durdurması için talimat verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmedinejad'ın öldüğü iddiası yalanlandı! 'Her şey yolunda' diyerek açıkladı: "100 metre uzaktaydı..."Ahmedinejad'ın öldüğü iddiası yalanlandı! 'Her şey yolunda' diyerek açıkladı: "100 metre uzaktaydı..."
Fatma Nur öğretmen öğrencilerine siper olmuş!Fatma Nur öğretmen öğrencilerine siper olmuş!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
NATO yapay zeka OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.