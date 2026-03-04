Pentagon ile el sıkışmıştı! OpenAI şimdi de gözünü NATO'ya dikti

Yapay zeka devleri ile savunma sanayii arasındaki bağlar her geçen gün daha stratejik bir boyuta taşınırken, yapay zeka denilince akla gelen şirketlerden biri olan OpenAI ile ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.

OPENAI'IN YENİ HEDEFİ NATO

Nefes'te yer alan habere göre; ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI, bir kaynağın verdiği bilgiye göre geliştirdiği yapay zeka teknolojisinin NATO'nun "gizli olmayan" bilgi ağlarında kullanılmasına imkan verecek bir sözleşme yapmayı değerlendiriyor.

OpenAI bundan birkaç gün önce de, bazı prensiplerden vazgeçmeyen rakibi Anthropic'in ABD savunma ihalelerinden elenmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamıştı.

OpenAI'ın NATO ile yapmayı değerlendirdiği anlaşmaya ilişkin haber, ilk kez Wall Street Journal'da yer aldı.

OpenAI'ın rakibi Anthropic, geliştirdiği teknolojilerin silahlar için hedef belirlenmesi veya ABD vatandaşlarının izlenmesi için kullanılmasını engellediği için Pentagon'un gizli bilgi işlem ağlarından çıkarıldı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump hükümete bağlı kurumların Antropic ile çalışmayı durdurması için talimat verdi.