Görev tamamlandı! Türkiye Barış Pınarı'ndan çekildi

Türkiye'nin yaklaşık 7 yıldır görev yürüttüğü Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki idari yapılanma desteği tamamlandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgedeki tüm birimlerin çekildiğini, yalnızca insani yardım ve sağlık hizmetlerinin kısmen sürdüğünü açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, düzenlediği asayiş ve güvenlik toplantısında Barış Pınarı Harekâtı bölgesine ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Şıldak, Suriye'deki gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığın ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen "Milli Danışmanlık" görevinin 7 yıllık sürecin sonunda tamamlandığını bildirdi.

"O BÖLGEDEN ÇEKİLDİK"

Şıldak, açıklamasında, "Barış Pınarı Harekat Bölgesi, biliyorsunuz Suriye´deki son gelişmeler, ülkemizin de yakından takip ettiği süreç doğrultusunda Şanlıurfa Valiliği olarak ´Milli Danışmanlık´ görevini yürüttüğümüz Barış Pınarı Harekat Bölgesinden 7 yıllık periyodun sonunda Cumhurbaşkanlığımızın ve İçişleri Bakanlığı´nın talimatları çerçevesinde, o bölgeden çekildik. En son Cuma günü itibariyle buradaki bütün birimlerimiz çekilmiş oldu. Sadece insani yardım ve sağlık hizmetlerini kısmen devam ettiriyoruz. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
