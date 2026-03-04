İran'da başa kim geçecek? Hamaney'in ölümü sonrası o isim öne çıkıyor!

Orta Doğu'da yangın devam ediyor. ABD ve İsrail'in saldırısında geçen hafta öldürülen İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek isim henüz resmi olarak duyurulmazken kulislerde ve medya kuruluşlarında Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in getirileceğine dair iddialar ortaya çıktı.

MÜCTEBA HAMANEY ÖNE ÇIKIYOR

Nefes'in haberine göre, Hamaney'in öldürülmesinden sonra oluşturulan Geçici Liderlik Konseyi henüz resmi olarak yeni lideri seçmezken kulislerde Hamaney'in 56 yaşındaki oğlu Mücteba Hamaney'in ismi öne çıkmaya başladı.

İstihbarat raporlarına göre bugün Hamaney'in veliahtının resmen duyurulması beklenirken New York Times'a konuşan 3 İranlı yetkili Hamaney'in oğlunun öne çıktığını söyledi.

İsmini açıklamayan İranlı yetkililer bugün genç Hamaney'in resmi olarak duyurulacağını açıklarken Hamaney'in duyurulmasının ABD ve İsrail tarafından bir hedef haline getirilmesinden endişe edildiği de belirtildi.

Geçici Liderlik Konseyi'nin iki toplantı yaptığı belirtilirken New York Times'a konuşan uzmanlar, "Eğer Hamaney seçilirse bu sürpriz olur. O uzun bir süredir babasının koltuğuna aday gösteriliyordu fakat son 2 yıldır gözden düşmüştü. Eğer seçilirse İran Devrim Muhafızları çok daha sert bir duruş sergileyebilir" dedi.

GÖZLERDEN UZAK BİR İSİM

56 yaşındaki Mücteba Hamaney, babasının kurduğu güç yapısının gölgesinde faaliyet gösteren, etkili ancak gözlerden uzak bir isim olarak biliniyor.

Hamaney'in Devrim Muhafızları ile yakın bağları olduğu biliniyor. Üç yetkiliye göre Muhafızlar, İran'ı bu kriz döneminde yönlendirecek niteliklere sahip olduğunu savunarak onun atanması için bastırdı.

Tahran merkezli analist Mehdi Rahmati, "Mücteba şu anda en akıllıca tercih çünkü güvenlik ve askeri aygıtların yönetimi ve koordinasyonuna son derece hakim. Zaten bu görev fiilen onun elindeydi" dedi.

Ancak Rahmati, herkesin bu karardan memnun olmayacağını da vurguladı ve "Toplumun bir kesimi bu karara sert ve olumsuz tepki verecek; bunun bir geri tepkisi olacaktır" dedi.

Rahmati'ye göre hükümet yanlıları onu, şehit olarak gördükleri bir liderin devamı olarak değerlendirecek ve destekleyecek. Ancak hükümet karşıtları da onu rejimin devamı olarak görecek. İnsan haklar örgütlerine göre rejim son aylarda en az 7 bin kişinin ölümünden sorumlu ve bu sayının artabileceği belirtiliyor.

"İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI BASKI KURUYOR"

İran Devrim Muhafızları'yla yakın bir ilişkisi olan Mücteba Hamaney'in seçilmesi için İran Devrim Muhafızları'nın Konsey'e baskı yaptığı da iddia edilirken, Hamaney'in kriz zamanında ihtiyaç olan yeteneklere sahip olduğu da belirtildi.

Tahran'da yaşayan siyasi uzman Mehdi Rahmati, "Mücteba en akıllıca karar olur çünkü güvenlik ve askeri unsurların nasıl işlediğini ve koordine edileceğini biliyor. Zaten hali hazırda bunların sorumluluğunu üstleniyordu" dedi.