Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Güne katliam gibi bir kaza haberiyle başladık. Kütahya'da bir tıra arkadan çarpan araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilse de kazada araçtakilerden hiçbiri kurtarılmadı. Kazanın nedenin ise sis ve aşırı hızdan olabileceği belirtildi.

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü tıra arkadan çarptı.

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü 2

2'Sİ KADIN 4 KİŞİ

Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü 3

ARAÇTA SIKIŞTILAR

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

