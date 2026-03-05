HABER

İstanbul’da denetim, İzmir'de ceza! Savunmaları dikkat çekti

İstanbul’da dron destekli trafik denetiminde taralı alan ihlali yapan sürücülere işlem yapılırken, bazı sürücülerin “İşe geç kaldım”, “Kavşağı kaçırdım” gibi savunmaları dikkat çekti. Öte yandan İzmir’de ATV ile drift atan bir sürücüye 146 bin 712 lira para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu.

Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye’de dron destekli “taralı alan” uygulaması yaptı. Ümraniye’de Şile Yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal ederek kaynak yapmak isteyen motosiklet ve otomobil sürücüleri ekipler tarafından durduruldu.

Sarıyer-Maslak TEM Otoyolu ile Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da denetimler gerçekleştirildi. Uygulama sırasında taralı alan ihlali yapanların büyük bölümünün motosiklet sürücülerinden oluştuğu görüldü.

Denetimlerde durdurulan bazı sürücüler, polis ekiplerine “İşe geç kalmıştım”, “Taralı alanı fark etmedim”, “İlk kez girdim”, “Kavşağı kaçırdım” ve “Bir daha ihlal etmem” gibi gerekçeler sundu.

İZMİR’DE DRİFT PAHALIYA PATLADI

İzmir’in Bornova ilçesinde ise trafikte drift yapan bir sürücüye ağır ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, Y.O. isimli sürücünün 35 ARD 440 plakalı ATV ile 4. Sanayi 129/13. Sokak’ta drift yaptığını tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan sürücüye, “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak”, “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak”, “drift yapmak” ve “kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak” maddelerinden toplam 146 bin 712 lira para cezası uygulandı.

