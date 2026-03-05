HABER

Trump'a suikast planı: "Emri İran Devrim Muhafızları'ndan aldım"

Dünya ABD/İsrail - İran savaşını konuşurken Donald Trump dahil birçok çok ABD'li siyasetçiye suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı sanık Asif Merchant'ın iddiası büyük ses getirdi. Merchant, emri İran'dan aldığını öne sürdü.

Pakistanlı Asif Merchant, 2024'te suikast planı suçlamasıyla tutuklanmıştı. New York'un Brooklyn bölgesindeki federal mahkemede terör ve kiralık katil tutma suçlamalarıyla yargılanan sanık duruşmadaki ifadesinde çok çarpıcı bir iddiayı dile getirdi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI İDDİASI

Washington Post gazetesinin haberine göre, Merchant, ABD'li siyasetçileri hedef alan suikast planını hazırlamak için İran Devrim Muhafızları bağlantılı kişilerle çalıştığını söyledi.

KİRALIK KATİLLER, BELGELERİ ELE GEÇİRME...

İran'daki ailesinin güvenliği için plana katılmak zorunda kaldığını savunan Merchant, kendisine verilen görevin kiralık katiller tutulmasını, bazı belgelerin ele geçirilmesini ve protesto düzenlenmesini içerdiğini aktardı.

BIDEN VE HALEY İSİMLERİ DE VERİLMİŞ

Merchant, kendisiyle temas kuranların hedef olarak Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin isimlerini verdiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2024'te, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen Asif Merchant'ın ABD topraklarında siyasi suikastlar gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirmişti.

Federal yetkililer, Merchant'ın Haziran 2024'te New York'a giderek siyasetçilere yönelik suikastları işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü, 2 suikastçıya 5 bin dolar avans ödediğini belirtmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

