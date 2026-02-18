HABER

Direksiyonsuz ilk Tesla Cybercab banttan indi! Elon Musk'tan ekibe tebrik

Tesla, direksiyonsuz ve pedalsız otonom aracı Cybercab'in ilk modelini Giga Texas'taki üretim bandından çıkardı. Elon Musk, konuyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Enes Çırtlık

Otonom sürüş teknolojileri tarihinde Tesla odaklı yeni bir gelişme yaşandı. Business Insider'da yer alan habere göre; Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ulaşım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefleyen robotaksisi Cybercab, önemli bir üretim kilometre taşını geride bıraktı. Şirket, direksiyonu veya pedalları olmayan, tamamen otonom bu özel aracın ilk örneğinin üretim hattından çıktığını duyurdu.

ELON MUSK'TAN TEBRİK MESAJI

Tesla CEO'su Elon Musk, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Tesla ekibini ilk Cybercab'i üretmelerinden dolayı tebrik ederim!" ifadelerini kullandı.

NİSAN AYINDA ÜRETİM

Cybercab, Tesla'nın yeni gelişmekte olan robotaksi yolculuk çağırma programı için özel olarak tasarlandı. Tesla, Cybercab üretimine Nisan ayında başlamayı bekliyor. Ancak Cybercab'in trafiğe çıkabilmesi için henüz yasal onay alması gerekiyor.

