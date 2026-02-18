Kış aylarının kabusu! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kış aylarının korkutan kabusu karbonmonoksit gazı zehirlenmesi bu kez Nevşehir'de can aldı. Acıgöl'e bağlı Karacaören köyünde aynı aileden 3 kişi sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Hayatının kaybedenlerin anne-baba ve 8 aylık bebek olduğu belirlendi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören köyünde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır