Kış aylarının kabusu! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde aynı aileden 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Anne, baba ve 8 aylık bebeğin ölümü yakınlarını yasa boğarken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı ve soruşturma başlatıldı.

Kış aylarının korkutan kabusu karbonmonoksit gazı zehirlenmesi bu kez Nevşehir'de can aldı. Acıgöl'e bağlı Karacaören köyünde aynı aileden 3 kişi sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Hayatının kaybedenlerin anne-baba ve 8 aylık bebek olduğu belirlendi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören köyünde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.
