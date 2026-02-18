HABER

Sağlıkta usulsüz reçete skandalı! Doktorlar resmen 'torbacı' olmuş

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon sağlık alanındaki bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Para karşılığında temin ettikleri başkalarına ait kimlik numaraları üzerinden usulsüz reçete yazdırarak milyonlarca liralık ilaç temin eden şebekeye yönelik "Son Reçete" operasyonu düzenlendi. 69 şüpheli gözaltına alınırken, örgüte ait 87 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Öte yandan aralarında doktor, eczacı ve sağlık çalışanlarının da olduğu 34 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kanser ve Hepatit C ilaçları ile uyuşturucu etkili hapların usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARINA BİLE SATMIŞLAR

Ekipler yaptıkları araştırmayla bir grubun usulsüz reçetelerle aldığı ilaçları bazı sağlık kabinleri, eczaneler ve uyuşturucu bağımlılarına sattığını tespit etti.

600 POLİSLE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine 13 Şubat'ta Adana, Mersin, Osmaniye, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de belirlenen adreslere 600 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DOKTOR, ECZACI, SAĞLIK ÇALIŞANI... 69 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda doktor, sağlık çalışanı, eczacı ve ecza deposu sahiplerinin de arasında olduğu 69 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerdeki 1622 kutu ilaca da el koydu.

Şüphelilerin anlaştıkları bazı hastalardan alınan kan ve idrar örnekleriyle yine anlaştıkları hasta olmayan kişiler adına düzenlenen usulsüz reçetelerle ilaçları temin edip satışını gerçekleştirdiği öne sürüldü.

34 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor, eczacı ve ecza deposu sahibinin de arasında olduğu 34'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 35'i serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerine kayıtlı yaklaşık 87 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaza ilişkin de tedbir kararı uygulandı.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamu zararının tespiti için inceleme başlatıldı.

(AA-İHA)
