Kayseri'deki ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralandı

Kayseri'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan öğrenci tedavi altına alınırken, bir öğrenci de gözaltına alındı.

Talas ilçesine bağlı bağlı Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak'ta bulunan Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu'nda meydana geldi.

İddialara göre 8 sınıf öğrencileri B.A. ile A.B.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. yanındaki bıçak ile A.B.K.'ya saldırdı.

BIÇAK DARBELERİNİN HEDEFİ OLAN ÖĞRENCİ YARALANDI

A.B.K. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenci ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken, şüpheli B.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

