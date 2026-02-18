İstanbul'da çetelere operasyon! 128 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da çetelere yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan; tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

128 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu operasyonlar kapsamında 404 adet tabanca, 3 adet illegal silah atölyesi, çok sayıda fişek, silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 128 şüpheli tutuklandı.

"TÜM ÇETELERİN KARŞISINDAYIZ"

Yıldız yaptığı açıklamada, "Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız. Hedefimiz nettir: Huzurlu ve güvenli bir İstanbul" dedi.