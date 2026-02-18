HABER

Google I/O 2026'nın tarihlerini açıkladı! Android 17 için geri sayım

Google CEO'su Sundar Pichai, I/O 2026 etkinliğinin 19-20 Mayıs tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Bu yılki etkinlikte Google'ın en son yapay zeka atılımlarına ve Android 17 gibi ürün yelpazesindeki güncellemelerine odaklanması bekleniyor.

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasının her yıl merakla beklediği I/O geliştirici konferansı için resmi tarih belli oldu. The Verge'de yer alan habere göre; Google, yapay zeka vizyonunu ve yeni nesil yazılımlarını tanıtacağı Google I/O 2026 etkinliğinin tarihlerini resmen duyurdu.

19-20 MAYIS'TA GERÇEKLEŞECEK

Buna göre Google I/O 2026, bu yıl 19-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlik, Kaliforniya, Mountain View'daki Shoreline Amphitheatre'da fiziksel katılımla gerçekleşecek ve aynı zamanda online olarak yayınlanacak.

Google etkinlikte, "Gemini'den Android'e ve daha fazlasına uzanan, şirketin ürünlerindeki en son yapay zeka atılımlarını ve güncellemelerini" paylaşacağını belirtti.

NELER BEKLENİYOR?

Etkinlik kapsamında tanıtılması muhtemel yenilikler şunlar:

  • Android 17
  • Yeni Gemini
  • Android XR ve Akıllı Gözlükler
  • Pixel 11 Serisi ve yeni Pixel Watch gibi Pixel ürünleri hakkında bilgiler
  • Chrome, Gmail ve Haritalar gibi servislere eklenecek yeni özellikler ve yeni üretken yapay zeka yetenekleri

Etkinliğin 19 Mayıs'ta bir açılış konuşmasıyla (Keynote) başlaması planlanıyor.

