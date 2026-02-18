Google I/O 2026'nın tarihlerini açıkladı! Android 17 için geri sayım

Teknoloji dünyasının her yıl merakla beklediği I/O geliştirici konferansı için resmi tarih belli oldu. The Verge'de yer alan habere göre; Google, yapay zeka vizyonunu ve yeni nesil yazılımlarını tanıtacağı Google I/O 2026 etkinliğinin tarihlerini resmen duyurdu.
Buna göre Google I/O 2026, bu yıl 19-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlik, Kaliforniya, Mountain View'daki Shoreline Amphitheatre'da fiziksel katılımla gerçekleşecek ve aynı zamanda online olarak yayınlanacak.
Google etkinlikte, "Gemini'den Android'e ve daha fazlasına uzanan, şirketin ürünlerindeki en son yapay zeka atılımlarını ve güncellemelerini" paylaşacağını belirtti.
Etkinlik kapsamında tanıtılması muhtemel yenilikler şunlar:
Etkinliğin 19 Mayıs'ta bir açılış konuşmasıyla (Keynote) başlaması planlanıyor.
