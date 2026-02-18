Google I/O 2026'nın tarihlerini açıkladı! Android 17 için geri sayım

Teknoloji dünyasının her yıl merakla beklediği I/O geliştirici konferansı için resmi tarih belli oldu. The Verge'de yer alan habere göre; Google, yapay zeka vizyonunu ve yeni nesil yazılımlarını tanıtacağı Google I/O 2026 etkinliğinin tarihlerini resmen duyurdu.

19-20 MAYIS'TA GERÇEKLEŞECEK

Buna göre Google I/O 2026, bu yıl 19-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlik, Kaliforniya, Mountain View'daki Shoreline Amphitheatre'da fiziksel katılımla gerçekleşecek ve aynı zamanda online olarak yayınlanacak.

Google etkinlikte, "Gemini'den Android'e ve daha fazlasına uzanan, şirketin ürünlerindeki en son yapay zeka atılımlarını ve güncellemelerini" paylaşacağını belirtti.

Your builds and remixes have brought us to the finish line. 🏁#GoogleIO returns May 19-20, 2026. Thank you to every developer who participated in the solve.



Register 🗓️ → https://t.co/rj3F602bGG pic.twitter.com/CWDKsa3PZa — Google for Developers (@googledevs) February 17, 2026

NELER BEKLENİYOR?

Etkinlik kapsamında tanıtılması muhtemel yenilikler şunlar:

Android 17

Yeni Gemini

Android XR ve Akıllı Gözlükler

Pixel 11 Serisi ve yeni Pixel Watch gibi Pixel ürünleri hakkında bilgiler

Chrome, Gmail ve Haritalar gibi servislere eklenecek yeni özellikler ve yeni üretken yapay zeka yetenekleri

Etkinliğin 19 Mayıs'ta bir açılış konuşmasıyla (Keynote) başlaması planlanıyor.