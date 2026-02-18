HABER

Ele geçirdiği kredi kartından 135 bin lira harcayan şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta ele geçirdiği kredi kartı ile 135 bin liralık harcama yaptığı iddia edilen Kübra D. yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Ele geçirdiği kredi kartından 135 bin lira harcayan şüpheli yakalandı

Olay, geçen pazar günü kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; S.N., içinde 3 paket sigarası, 150 lirası ve kredi kartları olan cüzdanını bulamayınca dolmuşta unuttuğunu fark etti. Bir süre sonra banka hesaplarını kontrol eden S.N., 135 bin liralık harcama yapıldığını görüp polise gitti.

İncelemede; harcamaların peyderpey yapıldığı, kredi kartının temassız özelliğinin kullanıldığını ve teknoloji mağazası ile hastane kantininde harcama yapıldığı belirlendi. Harcamaları yaptığı iddia edilen Kübra D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

