Google’dan sürpriz hamle: Gemini'ye "müzik oluşturun" seçeneği geldi!

Yapay zeka ekosistemindeki rekabet hız kesmeden devam ederken, görünüşe göre Google yeni bir Gemini özelliğini sessiz sedasız devreye aldı. Google'ın bu sürpriz Gemini hamlesi ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

GEMINI İLE MÜZİK OLUŞTURMAK ARTIK MÜMKÜN

Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere, Gemini’de araçlar kısmına girildiğinde, yeni bir "Müzik oluşturun" aracının eklendiği görüldü.

Paylaşılan ekran görüntüsünde, Gemini’nin "Araçlar" menüsü altında; Deep Research, Video Oluştur (Veo 3.1) ve Canvas gibi profesyonel araçların hemen yanında "Müzik oluşturun" seçeneğinin yer aldığı fark ediliyor. Özelliğin yanındaki mavi renkli "Yeni" etiketi ise bu fonksiyonun çok kısa bir süre önce aktif edildiğine işaret ediyor.

YAZARAK ŞARKI OLUŞTURABİLİRSİNİZ

Yapılan denemelere göre; bu yeni araç sayesinde kullanıcılar, harici bir platforma ihtiyaç duymadan doğrudan Gemini üzerinden yazılı komutlarla (prompt) müzik besteleyebiliyor. Örneğin, komut kısmına şarkı sözleri ve müzik türü verilerek (Örneğin "vermiş olduğum şarkı sözlerini arabesk bir şarkıya dönüştür" gibi) müzik oluşturulabiliyor.

Gemini "müzik oluşturma" özelliğinin arkasında Google'ın gelişmiş ses modeli Lyria'nın bulunduğu yapılan ilk değerlendirmeler arasında.