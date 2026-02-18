Diyanet açıkladı! İşte illere göre iftar, sahur ve teravih namazı saatleri

Teravih namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Konya, Trabzon ve il il belli oldu.
2026 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgiye göre 18 Şubat 2026 Çarşamba yatsı (teravih) namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 20:08
ANKARA: 19:52
İZMİR: 20:15
BURSA: 20:08
KOCAELİ: 20:04
Teravih namazı 2 rekatta ya da 4 rekatta bir selam vererek toplam 20 rekat kılınır. Her iki türlü de kılınmasında bir sakınca yoktur. Teravih namazından önce kılınan namaz yatsı namazıdır. Vitir namazının Teravih namazından sonra kılınması ise bir adettir. Teravih namazı kılınışı şöyle yapılabilir:
Teravih namazı Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezheplerine göre toplam 20 rekattır. Maliki mezhebinde ise 20 ve 36 rekat olduğu yönünde iki ayrı görüş bulunur.
Teravih namazına başlarken besmele çekilir ve “Niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için Teravih namazı kılmaya” diyerek Teravih niyeti edilir. Teravih namazı, namaza başlarken yapılan tek bir niyetle kılınablir. Ancak selam sonraları tekrar niyet edilerek kılınmasının daha uygun olduğu söylenmektedir.
19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı, 19 Mart'ta sona erecek. Ramazan Bayramı ise bu yıl 20 Mart Cuma günü başlayacak.
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
