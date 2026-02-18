Diyanet açıkladı! İşte illere göre iftar, sahur ve teravih namazı saatleri

Teravih namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Konya, Trabzon ve il il belli oldu.

İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

2026 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgiye göre 18 Şubat 2026 Çarşamba yatsı (teravih) namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL: 20:08

ANKARA: 19:52

İZMİR: 20:15

BURSA: 20:08

KOCAELİ: 20:04

İŞTE İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı 2 rekatta ya da 4 rekatta bir selam vererek toplam 20 rekat kılınır. Her iki türlü de kılınmasında bir sakınca yoktur. Teravih namazından önce kılınan namaz yatsı namazıdır. Vitir namazının Teravih namazından sonra kılınması ise bir adettir. Teravih namazı kılınışı şöyle yapılabilir:

Rekat

Niyet edilir ve ardından Sübhaneke okunur.

Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunur.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra 2. rekata geçilir. Rekat

Besmele çekilir ve ardından Fatiha suresiyle birlikte bir zammı sure daha okunur.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra oturulur.

Sırasıyla Ettehiyyatü duası, Allahümme salli barik duaları okunur.

Selam vermeden 3. rekata kalkılır. Rekat

Sübhaneke okunur ve ardından Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunduktan sonra bir zammı sure okunur.

Yapılan rüku ve secdelerin ardından 4. rekata kalkılır. Rekat

Besmele çekilir.

Fatiha suresi ve ardından zammı sure okunur.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra oturulur.

Oturduğumuz yerde Ettehiyyatü duası, Allahümme salli barik duaları okunur.

Ardından Rabbena atina, Rabbena firli duaları okunur ve sağa sola selam verilir.

Bu şekilde 4’er rekat kılınarak 20 rekat tamamlanır ve ardından Vitir namazı kılınarak Teravih namazı tamamlanır. Vitir namazı Ramazan ayının dışında cemaatle kılınmaz. Sadece Ramazan ayında cemaat ile kılınan bir namaz halini almıştır.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezheplerine göre toplam 20 rekattır. Maliki mezhebinde ise 20 ve 36 rekat olduğu yönünde iki ayrı görüş bulunur.

Teravih namazına başlarken besmele çekilir ve “Niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için Teravih namazı kılmaya” diyerek Teravih niyeti edilir. Teravih namazı, namaza başlarken yapılan tek bir niyetle kılınablir. Ancak selam sonraları tekrar niyet edilerek kılınmasının daha uygun olduğu söylenmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı, 19 Mart'ta sona erecek. Ramazan Bayramı ise bu yıl 20 Mart Cuma günü başlayacak.

19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü