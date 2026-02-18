HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobilin ön tamponunda 11 kilogram eroin ele geçirildi

Edirne’nin İpsala ilçesinde gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, otomobilin ön tamponuna gizlenen piyasa değeri yaklaşık 44,5 milyon TL olan 11 kilogram eroin ele geçirildi.

Otomobilin ön tamponunda 11 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 44,5 milyon TL olan 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilin ön tamponunda 11 kilogram eroin ele geçirildi 1

PİYASA DEĞERİ 44,5 MİLYON TL

Şüpheli sevkiyat üzerine yapılan detaylı arama sonucu ortaya çıkarılan uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Otomobilin ön tamponunda 11 kilogram eroin ele geçirildi 2

Yetkililer, sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıklarına ceza yağdıEğlence mekanında işlenen cinayetin sanıklarına ceza yağdı
Devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybettiDevrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Edirne uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.