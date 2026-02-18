HABER

Eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıklarına ceza yağdı

Çankırı’da bir eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yargılanan 7 sanık, 5 ay ila 57 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Olay, 5 Aralık 2023 tarihinde Küçük Sanayi Sitesi Usta Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında müşteriler ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavgada İlyas Demirci (36), M.Ç. (44), A.D. (51) ve S.Ş. yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan İlyas Demirci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EĞLENCE MEKANINDA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Konuyla ilgili 9 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıklardan Berkay Ş. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, Soner Ö., Adem D., Duran Ş. ve Hasan Hüseyin S. ile tutuksuz sanıklar Cemil A. ve A.D. ve Osman Selim Ç. duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan İ. D. ise duruşmaya katılmadı.

CEZA YAĞDI

Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Soner Ö.’yü "4 kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek", "ruhsatsız silah kullanmak" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından toplam 57 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Duran Ş. ve Berkay Ş.'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek" suçlarından 27’şer yıl, Hasan Hüseyin S.'ye "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek" suçundan 16 yıl, Adem D.'ye "5 kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıl 42 ay 30 gün, Osman Selim Ç.'ye ise "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Cemil A.'ya "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" 5 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanıklardan A.D. ve İ.D.’nin ise beraatine karar verildi.

Kaynak: İHA

