HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında hünerlerini sergiledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026" kapsamında Almanya'da müttefik ülkelerle eşgüdümlü operasyon yapabilme kabiliyetini ve operasyonel hünerlerini sergiledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında hünerlerini sergiledi

NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatı sürüyor.

Müttefiklerin müşterek harekat icra kabiliyetini geliştirmeyi, yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetlerin kısa süre içinde sevk ve idamesini test etmeyi, komuta-kontrol mekanizmalarını doğrulamayı ve deniz, hava, kara unsurları arasında birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefleyen NATO Steadfast Dart 2026'nın deniz safhasının basın ve seçkin gözlemci günü etkinliği, Kiel kenti yakınlarındaki Baltık Denizi kıyısındaki Putlos eğitim ve tatbikat sahasında gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında hünerlerini sergiledi 1

11 ÜLKE KATILDI

Etkinlik çerçevesinde, Türkiye, İspanya, Almanya ve İtalya başta olmak üzere 11 müttefik ülkeden deniz, hava, kara unsurları müşterek sahile çıkartma harekatını gerçeğe en yakın koşullarda tatbik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında hünerlerini sergiledi 2

Tatbikat çerçevesinde, Türk Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Timi (SAT) ile İspanya Ordusu özel kuvvetleri, ortak operasyonla su altı tuzaklarını etkisiz hale getirerek, sızma harekatı yürüttü.

TCG Anadolu gemisinde konuşlu "Seahawk" ve "Super Cobra" tipi helikopterlerin havadan sağladığı destekle sahilin derinliklerine ilerleyen Türk SAT timi ve İspanyol özel kuvvetleri, sahili zırhlı amfibi hücum araçlarının (ZAHA) çıkarma harekatı için elverişli hale getirdi.

TCG Anadolu'dan gelen ZAHA'larla mekanize birlikler de sahil bölgesinin kontrolünü sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında hünerlerini sergiledi 3

TSK'nın başrolde olduğu tatbikatın deniz safhasının basın ve seçkin gözlemci günündeki senaryosu başarıyla tamamlanırken, sahadaki birliklerin performansları beğeni ve takdir topladı.

Tatbikatı, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, tatbikatın icrasından sorumlu NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Ingo Gerhartz ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu birlikte izledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında hünerlerini sergiledi 4

Öte yandan, bu tatbikatla Türk savunma sanayisinin geliştirdiği TCG Anadolu, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı ve ZAHA gibi önemli güç çarpanı unsurları da uluslararası arenada boy göstermiş oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında hünerlerini sergiledi 5
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıklarına ceza yağdıEğlence mekanında işlenen cinayetin sanıklarına ceza yağdı
Otomobilin ön tamponunda 11 kilogram eroin ele geçirildiOtomobilin ön tamponunda 11 kilogram eroin ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
NATO TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.