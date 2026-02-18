Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında hünerlerini sergiledi

NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatı sürüyor.

Müttefiklerin müşterek harekat icra kabiliyetini geliştirmeyi, yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetlerin kısa süre içinde sevk ve idamesini test etmeyi, komuta-kontrol mekanizmalarını doğrulamayı ve deniz, hava, kara unsurları arasında birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefleyen NATO Steadfast Dart 2026'nın deniz safhasının basın ve seçkin gözlemci günü etkinliği, Kiel kenti yakınlarındaki Baltık Denizi kıyısındaki Putlos eğitim ve tatbikat sahasında gerçekleştirildi.

11 ÜLKE KATILDI

Etkinlik çerçevesinde, Türkiye, İspanya, Almanya ve İtalya başta olmak üzere 11 müttefik ülkeden deniz, hava, kara unsurları müşterek sahile çıkartma harekatını gerçeğe en yakın koşullarda tatbik etti.

Tatbikat çerçevesinde, Türk Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Timi (SAT) ile İspanya Ordusu özel kuvvetleri, ortak operasyonla su altı tuzaklarını etkisiz hale getirerek, sızma harekatı yürüttü.

TCG Anadolu gemisinde konuşlu "Seahawk" ve "Super Cobra" tipi helikopterlerin havadan sağladığı destekle sahilin derinliklerine ilerleyen Türk SAT timi ve İspanyol özel kuvvetleri, sahili zırhlı amfibi hücum araçlarının (ZAHA) çıkarma harekatı için elverişli hale getirdi.

TCG Anadolu'dan gelen ZAHA'larla mekanize birlikler de sahil bölgesinin kontrolünü sağladı.

TSK'nın başrolde olduğu tatbikatın deniz safhasının basın ve seçkin gözlemci günündeki senaryosu başarıyla tamamlanırken, sahadaki birliklerin performansları beğeni ve takdir topladı.

Tatbikatı, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, tatbikatın icrasından sorumlu NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Ingo Gerhartz ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu birlikte izledi.

Öte yandan, bu tatbikatla Türk savunma sanayisinin geliştirdiği TCG Anadolu, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı ve ZAHA gibi önemli güç çarpanı unsurları da uluslararası arenada boy göstermiş oldu.



Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır