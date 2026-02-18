Olayın adresi Nevşehir: Eşini bıçaklayarak ağır yaraladı, kaçarken kaza yaparak hayatını kaybetti

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Şehit Semih Turgut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E.’nin evine gelen Seyhan E., çıkan tartışma sonrası eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

EŞİNİ AĞIR YARALAYIP KAÇTI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin önce Kayseri, ardından Niğde’ye geçtiği belirlendi.

Niğde’de polis şahsın aracını Adana caddesi üzerinde tespit etti.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAÇARKEN KAZA YAPIP HAYATINI KAYBETTİ

Şahsın aracını takibe alan ekiplerinin "dur" ihtarında bulundu. Kaçmaya devam eden Seyhan E., kovalamaca sırasında trafik kazası yaptı. Ağır yaralı olarak Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan şüpheli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır