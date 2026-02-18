HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Olayın adresi Nevşehir: Eşini bıçaklayarak ağır yaraladı, kaçarken kaza yaparak hayatını kaybetti

Nevşehir’de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, kaçarken Niğde’de yaptığı trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayın adresi Nevşehir: Eşini bıçaklayarak ağır yaraladı, kaçarken kaza yaparak hayatını kaybetti

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Şehit Semih Turgut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E.’nin evine gelen Seyhan E., çıkan tartışma sonrası eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

EŞİNİ AĞIR YARALAYIP KAÇTI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin önce Kayseri, ardından Niğde’ye geçtiği belirlendi.
Niğde’de polis şahsın aracını Adana caddesi üzerinde tespit etti.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAÇARKEN KAZA YAPIP HAYATINI KAYBETTİ

Şahsın aracını takibe alan ekiplerinin "dur" ihtarında bulundu. Kaçmaya devam eden Seyhan E., kovalamaca sırasında trafik kazası yaptı. Ağır yaralı olarak Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan şüpheli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildiBUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Annesi dekolteli transparan tarzıyla dikkat çekti

Annesi dekolteli transparan tarzıyla dikkat çekti

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

3 suya 600 TL ödediler! Faturası daha ağır oldu

3 suya 600 TL ödediler! Faturası daha ağır oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.