Devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Ilgaz ilçesi Kastamonu-Çankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Akman idaresindeki tahta yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

TIR ALTINDA FECİ ÖLÜM

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün tırın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Akman'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır