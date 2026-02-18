HABER

Devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde devrilen tahta yüklü tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Akman'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Ilgaz ilçesi Kastamonu-Çankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Akman idaresindeki tahta yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

TIR ALTINDA FECİ ÖLÜM

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün tırın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Akman'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

18 Şubat 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Çankırı kaza
