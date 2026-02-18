İstasyonda boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürdü

Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'ndeki Gebze İstasyonu'nda meydana geldi. Erdal Dağ, boşanma aşamasında olduğu eşi Aylin Polat Dağ'a tabancayla başından vurdu. Polat Dağ ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat Dağ, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Aylin Polat Dağ’ın Gebze'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı, İstanbul'da yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır