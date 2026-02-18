Uygulama yapan polise çarpan sürücünün yargılanmasına başlandı

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kızılay Kampı yanında 29 Kasım 2025 tarihinde, Y.E.Ç. (19) idaresindeki 60 TB 272 plakalı otomobil, narkotik polisinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmıştı. Kaçan araç, yunus polislerinin uygulama yaptığı noktada da durmayarak görevli polis memuru Ö.K.’ye çarparar yaralanmasına neden olmuştu. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkında "olası kasıtla yaralama", ayrıca yakalandığı sırada polislere hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla dava açılan tutuklu sanık, Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

"KASITLI YAPMADIM. KİMSEYİ BİLEREK YARALAMADIM"

Duruşmaya tutuklu sanık Y.E.Ç., ile taraf avukatları katıldı. Müşteki polis memurları E.İ., M.E. ve Ö.K. ile tanık polis F.E. de mahkemede hazır bulundu.

Tutuklu sanık Y.E.Ç. savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Kasıtlı yapmadım. Kimseyi bilerek yaralamadım. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık avukatı Cihan Şahin ise müvekkilinin sabıkasız olduğunu belirterek, "Müvekkilim hayatında sigara bile içmemiştir, karakolluk olmamıştır. Olay anında alkol ya da uyuşturucu yoktur. Kasten olan bir durum yoktur. İddianame olası kasıtla yaralama değil, taksirle yaralama kapsamındadır. Üzerine atılı suçlardan beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

POLİS MEMURU OLAYI ANLATTI

Olayda yaralanan polis memuru Ö.K. ise beyanında, uygulama sırasında kimlik kontrolü yaptıklarını belirterek, "Şahıs fren yapabileceği mesafedeydi. Ancak yolun dışına çıkarak aracı üzerime sürdü. Çok hızlı geliyordu. 10 saniye önce gelseydi 3-4 kişi ölebilirdi. Bu basit bir trafik kazası değildir. Vücudumda kırıklar oluştu. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Polis memuru E.İ. de aracın hızlı şekilde geldiğini, Ö.K.'ye çarptıktan sonra duvara vurduğunu ve lastiğinin patladığını söyledi. Sanığın yakalandıktan sonra direndiğini ve hakarette bulunduğunu ileri süren E.İ, şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis memuru M.E. ise üzerlerinde flaşörlü üniforma bulunduğunu, fren sesi duymadıklarını ve sanığın olay sonrası hakaret ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Tanık polis F.E. de aracın çok hızlı geldiğini, meslektaşının son anda kurtulduğunu, havaya iki el ateş ettiklerini ve sanığın hakarette bulunduğunu söyledi.

Yaralı polisin avukatı Alperen Duran ise sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihine erteledi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır