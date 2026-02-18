HABER

Van'da 17 bin 160 adet kaçak bijuteri malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 17 bin 160 adet gümrük kaçağı bijuteri malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde, piyasa değeri 4 milyon 290 bin TL olan 17 bin 160 adet gümrük kaçağı bijuteri malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli H.B. (40) isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

