Kastamonu’da Ramazan ayı öncesinde alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor

Taşköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayı öncesinde kasap, et şarküterileri ve marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Veteriner Hekim, Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle birlikte Ramazan ayı öncesinde ilçede faaliyet gösteren kasap, şarküteri ve et satışı yapan marketlerde denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumak ve güvenli gıda teminini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, ürünlerin hijyen şartları, saklama şartları ve mevzuata uygunluğu incelendi.

Ayrıca Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde de denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla yapılan kontrollerde, etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve genel hijyen kuralları incelendi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, "Hemşerilerimizin sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz aralıksız sürdüreceğiz" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır