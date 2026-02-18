HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da Ramazan ayı öncesinde alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor

Taşköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayı öncesinde kasap, et şarküterileri ve marketlerde denetimler gerçekleştirildi.Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Veteriner Hekim, Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle birlikte Ramazan ayı öncesinde ilçede faaliyet gösteren kasap, şarküteri ve et satışı yapan marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Kastamonu’da Ramazan ayı öncesinde alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor

Taşköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayı öncesinde kasap, et şarküterileri ve marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Veteriner Hekim, Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle birlikte Ramazan ayı öncesinde ilçede faaliyet gösteren kasap, şarküteri ve et satışı yapan marketlerde denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumak ve güvenli gıda teminini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, ürünlerin hijyen şartları, saklama şartları ve mevzuata uygunluğu incelendi.

Ayrıca Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde de denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla yapılan kontrollerde, etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve genel hijyen kuralları incelendi.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, "Hemşerilerimizin sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Kastamonu’da Ramazan ayı öncesinde alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor 1

Kastamonu’da Ramazan ayı öncesinde alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor 2

Kastamonu’da Ramazan ayı öncesinde alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ele geçirdiği kredi kartından 135 bin lira harcayan şüpheli yakalandıEle geçirdiği kredi kartından 135 bin lira harcayan şüpheli yakalandı
Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılıkta 5 tutuklamaYüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılıkta 5 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Taşköprü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.