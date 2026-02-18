HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi bir adım' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Valiler Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan raporun Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilmesiyle ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, "Komisyonumuz raporu ile sürece ivme kazandıracak bir perspektif ortaya koymuştur." dedi.

Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Valiler Buluşması"nda konuştu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor, komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. Erdoğan, kabul edilen raporun sürece ivme kazandıracağını söyleyip terör örgütünü tamamen tasfiyesi için adımlar atılacağını da bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir adım diyerek duyurdu 1

"TARİHİ BİR ADIM ATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, raporun komisyonda kabul edilmesini şu sözlerle değerlendirdi:

"Gerek bölgemizde gerekse dünyada risk ve belirsizliklerin dalga dalga yayıldığı kritik bir dönemde iç cephemizi tahkim etmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak tarihi bir adım attık. Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk. Süreci sabote etmek isteyen karanlık odaklara rağmen 16 aydır hem büyük bir hassasiyetle hem de müstesna bir başarıyla süreci yönetiyoruz.

"ÖNÜMÜZ DAHA DA AÇILACAK"

Suriye'nin kuzeyindeki sorunun suhuletle çözülmesiyle birlikte önümüz daha da açılacaktır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu bugün tamamladı, nihai raporu kabul etti. Mesuliyet bilinciyle hareket eden tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. TBMM Başkanımızı ilk günden itibaren sergilediği dirayetli yapıcı tavrı için hassasiyetle tebrik ediyorum.

"KAZANIM OLARAK GÖRÜYORUM"

Komisyonumuz uzlaşı temelinde kaleme aldığı raporuyla sürece ivme kazandıracak bir perspektif ortaya koymuştur. Yol haritası niteliğindeki bu raporu önemli bir kazanım olarak görüyorum. Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak. Önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız.

Olası provokasyonların önüne geçilmesi, şehirlerimizde huzur, güven ortamının korunması, Terörsüz Türkiye'ye doğru ilerlediğimiz bu günlerde oldukça mühim."

"BAŞARILI BİR VALİ İYİ BİR LİDER DEMEKTİR"

Valilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Vali; kamil ve müşfik devletin sahadaki yansımasıdır, adalet, hikmet ve hükümetin eritme potasıdır. Başarılı bir vali iyi bir lider demektir. Valilerimizden en büyük beklentimiz sorunlara hızlı müdahale etmeleri insanımızın gönlüne girmeleridir. Vatandaşa tepeden bakılmasına müsamahamızın olmadığını sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. Hizmet ederken güç zehirlenmesine kapılmayacak, kariyer mühendisliğine girişmeyecek, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz devletimizin ve aziz milletimizin selameti dışında hiçbir menfaat gözetmeyeceğiz." dedi.

"ZULMÜN VE ZALİMİN KARŞISINDA DİMDİK DURALIM"

Erdoğan, "Bizler birbirine destek oldukça birbirimizin yaralarını sardıkça bölgemizde ve gönül coğrafyamızca barışın huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o güzel günlerin çok yakın olduğunu ifade etmek istiyorum. Yeter ki zulmün ve zalimin karşısında dimdik duralım. O zaman bozamayacağımız hiçbir tuzak kalmayacaktır.” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Kamu kurumlarına sosyal medya kullanımı konusunda da uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim faaliyetlerinin önemli kısmı bu mecralara kaydı. Kamu kurumlarımız ve görevlilerimiz bu mecraları daha çok kullanmaya başladı. Beğeni almak gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz. Devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler oraya çıkmakta. İletişim çalışması ya iletişim kazasına ya iletişim krizine dönüşmektedir. Bu konuda gerek sizlerin gerek kamu görevlilerini en üst düzeyse hassasiyet göstereceğine inanıyorum.”

