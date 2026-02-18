HABER

Kayseri’de apartmana ‘büyü’ iddiası! 2 çocuk gözaltına alındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir apartmanın giriş kapısına ve koridorlarına idrar ve toz dökerek büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'nde bir apartmanda iddiaya göre kapı önlerinde ve binanın koridorlarında sıvı ve toz türü şeyler gören bina sakinleri, durumu anlamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde bir kadın ile bir erkeğin yanlarında getirdiği sıvı ve tozu kapı önlerine ve koridora döktüklerini görünce vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde olayı E.A. (16) ve H.D.’nin (17) gerçekleştirdiği belirlendi. E.A. ve H.D. ekipler tarafından yakalanarak, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kaynak: İHA

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

