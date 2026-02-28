Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Columbia'da kış sonuna özel indirimler başladı!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Columbia'da kış sonuna özel indirimler başladı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa yürüyüşlerinden şehir hayatına kadar her anınızda size eşlik eden parçalar arıyorsanız kalitesinden ödün vermeyen tasarımlarıyla kullanıcılardan tam not alan Columbia tam da aradığınız ürünleri sunuyor. Zorlu hava koşullarına karşı üstün koruma sağlayan teknolojileriyle en soğuk günlerde bile rahat edeceğiniz Columbia'da şu an stoklarla sınırlı indirimler başladı. Hem bütçenizi korumak hem de yıllarca kullanacağınız dayanıklı ürünlere sahip olmak için bu fırsatları kaçırmayın!

Dolabınızda hafta sonu doğa gezilerinden günlük yaşama kadar her ortamda stilinizi tamamlayan modeller olsun istiyorsanız fonksiyonel detaylarıyla fark yaratan Columbia beklentilerinizi fazlasıyla karşılıyor. Gelişmiş ısı yalıtımı ve su itici yüzey teknolojileri sayesinde en sert kış koşullarında dahi vücut ısınızı dengede tutan Columbia'da büyük ilgi gören parçalar şimdi avantajlı fiyatlarla satışta. Gardırobunuza uzun ömürlü bir yatırım yapmak için stoklar tükenmeden bu indirimi değerlendirmeden alışverişinizi tamamlamayın!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Columbia indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Columbia Delta Ridge II Erkek Outdoor Mont

Columbia da kış sonuna özel indirimler başladı! 1

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu mont çok hafif ve hacimli değil. Çok soğuk havalara rağmen çok sıcak tutuyor. Eşim onu giydiğinde birçok iltifat alıyor!”
  • “Şaşırtıcı ürün. Hafif ancak sıcak tutar. Çok kaliteli. Kış, sonbahar ve ilkbaharda kullanabilirsiniz. Sadece aşırı soğuk ve sıcak günler değil.”
Ürünü İncele

Columbia Delta Ridge II Erkek Outdoor Mont modelinin uygun fiyatlı diğer renklerine göz atmak için buraya tıklayın.

2. Columbia Steens Mountain Full Zip 2.0 Erkek Polar Üst

Columbia da kış sonuna özel indirimler başladı! 2

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Poların dokusu yumuşacık, sıcak tutma performansı mükemmel. Soğuk havalarda tam anlamıyla kurtarıcı bir ürün. Hem hafif hem de oldukça konforlu. Adını hak eden bir kalite, kesinlikle tavsiye ederim!”
  • “Gerçekten kışın üzerinize tek olarak bile giyip dışarı çıkacağınız bir ürün. Mükemmel ısıtıyor. Tavsiye ediyorum.”
Ürünü İncele

Columbia'nın uygun fiyatlı kadın polar hırka modeline göz atmak için buraya tıklayın.

3. Columbia Konos Low Erkek Ayakkabı

Columbia da kış sonuna özel indirimler başladı! 3

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kesinlikle tavsiye ederim şık rahat ve dayanıklı mükemmel yer tutuş ve kavrayışı var.”
  • “Açıklamada yazıldığı gibi patika yollar için gayet kullanışlı. Ben şehir de ve toprak zeminde kullaniyorum. Ayağım ayakkabı içinde çok rahat diğer markalarda 45 numara giyiyorum bu ayakkabının ucunda 0,5 cm yakın boşluk oldu genede 44,5 numarayı tercih etmezdim sitenin önerdiği 45 numara daha rahat oldu ayağıma.”
Ürünü İncele

4. Columbia Water II Jacket Erkek Yağmurluk

Columbia da kış sonuna özel indirimler başladı! 4

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Uzun zamandır kullandığım en iyi yağmurluk diyebilirim.Renk alternatifleri var ama bu rengi çok sevdim.Kullanmaktan memnunum.”
  • “Ben normalinde xl beden giyerim ama Colombia urunlerinin kalibi buyuk L beden aldim ve cuk diye tam oldu. 3-4 gun giyip denedim ve ondan sonra yorum yazdim. Tek kelime ile orjinal ve mukemmel bir urun gram ruzgar ve yagmur gecirmiyor ve kolay katlaniyor. Kesinlik ile tavsiye ederim.”
Ürünü İncele

5. Columbia Bar Split Erkek Yeşil Outdoor T-Shirt

Columbia da kış sonuna özel indirimler başladı! 5

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok güzel kumaşı var kaliteli ürün herkeze tavsiye ediyorum.”
  • “kumaşı güzel rengini severek aldım 1 büyük beden alın tavsiye ederim.”
Ürünü İncele

6. Columbia Crestwood Waterproof Outdoor Ayakkabı

Columbia da kış sonuna özel indirimler başladı! 6

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Açıklamada belirtildiği gibi, rahatsız edici dikişleri yok ve giymesi rahat... Hafta sonu iki kez 12 saat boyunca giydim.”
  • “Bu yürüyüş ayakkabılarını çok beğendim. Çok iyi uyum, stil, konfor ve kalite. Bazı kişiler su geçirmez versiyonun su geçirmez olmayan versiyon kadar rahat olmadığını söylese de, ben şahsen konfor açısından iki versiyon arasında hiçbir fark bulamadım.”
Ürünü İncele

7. Columbia Delta Ridge II Erkek Mavi Outdoor Mont

Columbia da kış sonuna özel indirimler başladı! 7

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Fiyatına göre harika bir ceket. Sadece atletik kesim olduğunu unutmayın, bu yüzden biraz kiloluysanız bir beden büyük sipariş verin. Ayrıca ceket beklediğinizden daha uzun olabilir. Benim uzun bir gövdem var ve ceket kalçamın ortasına kadar uzanıyor (183 cm, 98 kg, L beden). Eşim de aldı, onun gövde yapısı orantılı olarak daha kısa ve ceket onun kalçasının altına kadar uzanıyor (163 cm, 63 kg, S beden).”
  • “Gerçekten çok iyi oturuyor. Fiyatı yüksek ama buna değer. İnce olmasına rağmen, çok soğuk havalarda bile sıcak tutuyor.”
Ürünü İncele

8. Columbia Newton Nimble Ltr Erkek Ayakkabı

Columbia da kış sonuna özel indirimler başladı! 8

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bunlar sağlam ayakkabılar, yüksek kaliteli görünüyorlar. Biraz alıştırmanız, ayak şeklinize ve yürüyüşünüze uyum sağlamaları için içinde yürümeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra harika oluyorlar.”
  • “Harika ayakkabılar. Koşması rahat. Ama biraz daha büyükler. Normalden yarım beden daha küçük aldım.”
Ürünü İncele

9. Columbia Basin Butte Tam Fermuarlı II Erkek Polar Üst

Columbia da kış sonuna özel indirimler başladı! 9

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Güzel, modern, sıcak tutan bir ceket, soğuk günler için mükemmel. Eşim çok memnun kaldığı için şimdi iki tane aldı. Şiddetle tavsiye ederim!”
  • “Hem sonbahar hem de ilkbaharda sıcak tutan, kışın ise ceket altına giyilebilen harika bir çok amaçlı kazak. Kullanılan malzemeler açısından iyi yapılmış ve kaliteli görünüyor, ancak oldukça ince.”
Ürünü İncele

Columbia'nın uygun fiyatlı Basin Trail kadın polar hırka modeline göz atmak için buraya tıklayın.

10. Columbia Powder Lite II Erkek Mont

Columbia da kış sonuna özel indirimler başladı! 10

  • “İzlanda için aldığım süper sıcak ceket, ama Kuzey Carolina'da hava 35 derecenin altına düştüğünde de giyeceğim. Güzel oturuyor, dar ama çok sıkı değil ve su geçirmezliği de iyi. Keşke bir göğüs cebi olsaydı, ama bunun dışında hiçbir şeyini değiştirmek istemezdim.”
  • “Kış sporları için dışarıda uzun saatler geçirdiğim için, bu ceketin sıcak tuttuğunu ve gerekirse altına başka bir dış katman giyerek kolayca kullanılabildiğini söyleyebilirim.”
Ürünü İncele

Columbia Powder Lite II Erkek Mont modelinin uygun fiyatlı diğer renklerine göz atmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 28 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

CAMPER erkek ayakkabılarda büyük fırsat var!

CAMPER erkek ayakkabılarda büyük fırsat var!

 Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak yiyecekler

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak yiyecekler

Stoklar tükenmeden sizin olsun: Salomon ayakkabıda fırsat var

Stoklar tükenmeden sizin olsun: Salomon ayakkabıda fırsat var

 Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda indirim var

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda indirim var

 Uzun yürüyüşlerde ilk tercih: adidas Terrex Anylander

Uzun yürüyüşlerde ilk tercih: adidas Terrex Anylander

Telefondan ustaca çekimlerin sırrı: DJI Osmo Mobile 7P

Telefondan ustaca çekimlerin sırrı: DJI Osmo Mobile 7P

 İftara beş kala mutfakta işleri kolaylaştıracak ürünler listesi

İftara beş kala mutfakta işleri kolaylaştıracak ürünler listesi

 BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

 Fotoğraf çekmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

Fotoğraf çekmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

 Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

PUMA ayakkabıda 3271 TL indirim var!

PUMA ayakkabıda 3271 TL indirim var!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
columbia columbia ayakkabı columbia ayakkabı erkek columbia bot columbia erkek mont columbia polar
İş birliği İçerikleri
Columbia, Adidas... Spor markalarında %25'e varan fırsat

Columbia, Adidas... Spor markalarında %25'e varan fırsat

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda indirim var

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda indirim var

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

Stilinizi tamamlayacak zamansız kıyafet ve aksesuarlar burada!

Stilinizi tamamlayacak zamansız kıyafet ve aksesuarlar burada!

Stoklar tükenmeden sizin olsun: Salomon ayakkabıda fırsat var

Stoklar tükenmeden sizin olsun: Salomon ayakkabıda fırsat var

A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor!

A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor!

3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Fotoğraf çekmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

Fotoğraf çekmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak yiyecekler

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak yiyecekler

Klora elveda! Duş keyfinizi ikiye katlayacak viral olan duş filtresi burada

Klora elveda! Duş keyfinizi ikiye katlayacak viral olan duş filtresi burada

ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!

ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!

Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Columbia, Adidas... Spor markalarında %25'e varan fırsat

Columbia, Adidas... Spor markalarında %25'e varan fırsat

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda indirim var

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda indirim var

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Miras davası açan 70 yaşındaki ablalarını darbeden kardeşlere soruşturma

70 yaşındaki ablalarını darbeden kardeşlere soruşturma

Kırköy beldesinde 3 yıldır Ramazan ayında ekmek pişirilmiyor

3 yıldır Ramazan ayında ekmek pişirilmiyor

Tuzluca’da kar 32 köy yolunu kapattı, 22 köy yolu ulaşıma açıldı

Tuzluca’da kar 32 köy yolunu kapattı, 22 köy yolu ulaşıma açıldı

Hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 yaralı

Hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 yaralı

Temizlik yaparken yangın çıkardılar

Temizlik yaparken yangın çıkardılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.