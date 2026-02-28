Columbia'da kış sonuna özel indirimler başladı!

Dolabınızda hafta sonu doğa gezilerinden günlük yaşama kadar her ortamda stilinizi tamamlayan modeller olsun istiyorsanız fonksiyonel detaylarıyla fark yaratan Columbia beklentilerinizi fazlasıyla karşılıyor. Gelişmiş ısı yalıtımı ve su itici yüzey teknolojileri sayesinde en sert kış koşullarında dahi vücut ısınızı dengede tutan Columbia'da büyük ilgi gören parçalar şimdi avantajlı fiyatlarla satışta. Gardırobunuza uzun ömürlü bir yatırım yapmak için stoklar tükenmeden bu indirimi değerlendirmeden alışverişinizi tamamlamayın!

1. Columbia Delta Ridge II Erkek Outdoor Mont

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu mont çok hafif ve hacimli değil. Çok soğuk havalara rağmen çok sıcak tutuyor. Eşim onu giydiğinde birçok iltifat alıyor!”

“Şaşırtıcı ürün. Hafif ancak sıcak tutar. Çok kaliteli. Kış, sonbahar ve ilkbaharda kullanabilirsiniz. Sadece aşırı soğuk ve sıcak günler değil.”

2. Columbia Steens Mountain Full Zip 2.0 Erkek Polar Üst

Kullanıcılar ne diyor?

“Poların dokusu yumuşacık, sıcak tutma performansı mükemmel. Soğuk havalarda tam anlamıyla kurtarıcı bir ürün. Hem hafif hem de oldukça konforlu. Adını hak eden bir kalite, kesinlikle tavsiye ederim!”

“Gerçekten kışın üzerinize tek olarak bile giyip dışarı çıkacağınız bir ürün. Mükemmel ısıtıyor. Tavsiye ediyorum.”

3. Columbia Konos Low Erkek Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“Kesinlikle tavsiye ederim şık rahat ve dayanıklı mükemmel yer tutuş ve kavrayışı var.”

“Açıklamada yazıldığı gibi patika yollar için gayet kullanışlı. Ben şehir de ve toprak zeminde kullaniyorum. Ayağım ayakkabı içinde çok rahat diğer markalarda 45 numara giyiyorum bu ayakkabının ucunda 0,5 cm yakın boşluk oldu genede 44,5 numarayı tercih etmezdim sitenin önerdiği 45 numara daha rahat oldu ayağıma.”

4. Columbia Water II Jacket Erkek Yağmurluk

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun zamandır kullandığım en iyi yağmurluk diyebilirim.Renk alternatifleri var ama bu rengi çok sevdim.Kullanmaktan memnunum.”

“Ben normalinde xl beden giyerim ama Colombia urunlerinin kalibi buyuk L beden aldim ve cuk diye tam oldu. 3-4 gun giyip denedim ve ondan sonra yorum yazdim. Tek kelime ile orjinal ve mukemmel bir urun gram ruzgar ve yagmur gecirmiyor ve kolay katlaniyor. Kesinlik ile tavsiye ederim.”

5. Columbia Bar Split Erkek Yeşil Outdoor T-Shirt

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel kumaşı var kaliteli ürün herkeze tavsiye ediyorum.”

“kumaşı güzel rengini severek aldım 1 büyük beden alın tavsiye ederim.”

6. Columbia Crestwood Waterproof Outdoor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“Açıklamada belirtildiği gibi, rahatsız edici dikişleri yok ve giymesi rahat... Hafta sonu iki kez 12 saat boyunca giydim.”

“Bu yürüyüş ayakkabılarını çok beğendim. Çok iyi uyum, stil, konfor ve kalite. Bazı kişiler su geçirmez versiyonun su geçirmez olmayan versiyon kadar rahat olmadığını söylese de, ben şahsen konfor açısından iki versiyon arasında hiçbir fark bulamadım.”

7. Columbia Delta Ridge II Erkek Mavi Outdoor Mont

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiyatına göre harika bir ceket. Sadece atletik kesim olduğunu unutmayın, bu yüzden biraz kiloluysanız bir beden büyük sipariş verin. Ayrıca ceket beklediğinizden daha uzun olabilir. Benim uzun bir gövdem var ve ceket kalçamın ortasına kadar uzanıyor (183 cm, 98 kg, L beden). Eşim de aldı, onun gövde yapısı orantılı olarak daha kısa ve ceket onun kalçasının altına kadar uzanıyor (163 cm, 63 kg, S beden).”

“Gerçekten çok iyi oturuyor. Fiyatı yüksek ama buna değer. İnce olmasına rağmen, çok soğuk havalarda bile sıcak tutuyor.”

8. Columbia Newton Nimble Ltr Erkek Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“Bunlar sağlam ayakkabılar, yüksek kaliteli görünüyorlar. Biraz alıştırmanız, ayak şeklinize ve yürüyüşünüze uyum sağlamaları için içinde yürümeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra harika oluyorlar.”

“Harika ayakkabılar. Koşması rahat. Ama biraz daha büyükler. Normalden yarım beden daha küçük aldım.”

9. Columbia Basin Butte Tam Fermuarlı II Erkek Polar Üst

Kullanıcılar ne diyor?

“Güzel, modern, sıcak tutan bir ceket, soğuk günler için mükemmel. Eşim çok memnun kaldığı için şimdi iki tane aldı. Şiddetle tavsiye ederim!”

“Hem sonbahar hem de ilkbaharda sıcak tutan, kışın ise ceket altına giyilebilen harika bir çok amaçlı kazak. Kullanılan malzemeler açısından iyi yapılmış ve kaliteli görünüyor, ancak oldukça ince.”

10. Columbia Powder Lite II Erkek Mont

“İzlanda için aldığım süper sıcak ceket, ama Kuzey Carolina'da hava 35 derecenin altına düştüğünde de giyeceğim. Güzel oturuyor, dar ama çok sıkı değil ve su geçirmezliği de iyi. Keşke bir göğüs cebi olsaydı, ama bunun dışında hiçbir şeyini değiştirmek istemezdim.”

“Kış sporları için dışarıda uzun saatler geçirdiğim için, bu ceketin sıcak tuttuğunu ve gerekirse altına başka bir dış katman giyerek kolayca kullanılabildiğini söyleyebilirim.”

