Böylesi görülmedi! İptal ettiği siparişi aldı, parasını ödemedi

Gaziantep'te elektronik eşya satışı ve tamirini yapan Sedat Çağın, internet üzerinden 50 bin TL’lik sipariş veren kişinin ürünleri teslim aldığı halde, ‘ürünlerim bana gelmedi, kargom teslim edilmedi’ diyerek ödeme yapmadığını iddia etti. Böylece kişi iptal ettiği siparişi aldı, parasını ödemedi. Müşterinin platformun eksik noktalarını görerek faydalandığını söyleyen Çağın, akıl tutulması yaşadığını söyledi.

Gaziantep'te yaşanan olay 'pes' dedirtti. İddiaya göre, Sakarya’nın Kocaali ilçesinden Recep S. isimli kişi yaklaşık bir ay önce elektronik eşya satışı ve tamiri yapan Sedat Çağın’dan bir sanal platform aracılığıyla internet üzerinden 50 bin TL’lik ürün sipariş etti. Daha sonra verdiği siparişi sistem üzerinden iptal eden ve parasını iade alan Recep S., kargo ile gelen ürünleri iptal ettiği halde teslim aldı ve herhangi bir ödeme de yapmadı.

SİPARİŞ İPTAL EDİLDİ AMA PARA GERİ GELMEDİ!

Sipariş olarak gönderdiği ürünlerin ödemesinin yapılmaması üzerine sistemi kontrol eden ve siparişin iptal edildiği halde ürünlerin teslim alındığını tespit eden Sedat Çağın, neye uğradığını şaşırdı.

İptal ettiği siparişin ürünlerini alıp parasını ödemeyen Recep S’ye ulaşmaya çalışan Çağın, hem kargo şirketiyle hem de sanal platformla defalarca görüşmesine rağmen her hangi bir sonuca ulaşamadı.

Yaptığı araştırmalar sonucu sipariş veren kişinin ürünlerin kendisine ulaşmadığını iddia ederek siparişi iptal ettiğini ancak adresine götürülen ürünleri teslim aldığını belirten Çağın, akıl tutulması yaşadığını söyledi.

"ÜRÜNLERE EL KOYDU"

Ürünlerini firmasına ait web sitesi üzerinden sanal pazarlara ve platformlara koyarak sattığını belirten Çağın, "Müşterinin birisi farklı bir ilden ürünleri alıyor. ‘Ürünlerim bana yetişmedi, kargom teslim edilmedi’ diyerek siparişleri iptal ediyor. Halbuki bir gün öncesinde ürünleri kargoya teslim edildi. Normalde iki günde gitmesi gereken kargo bir gün içerisinde gidiyor. Fakat buna rağmen şahıs ‘kargom elime ulaşmadı’ diyerek platform üzerinden satışı iptal ediyor. İptal edince de parası kendisine geri iade ediliyor. Bizim göndermiş olduğumuz ürünlerin bize tekrar gelmesi lazım. Fakat ürünlerimiz geri gelmedi. Ürünümüze el koymuş oluyor" dedi.

"NE ÖDEMEMİZ NE ÜRÜNLERİMİZ TEKRAR İADE GELMİYOR"

Nitelikli dolandırıcılıktan şüphelendiğini belirten Çağın, "Günümüz şartlarında çok zor duruma geldik. Ticaret yapamaz hale geldik. Bu konuyla ilgili yetkililerden bir destek bekliyoruz. Müşterimiz platform üzerinden kargo kendisine ulaşmadığı gerekçesiyle siparişi iptal ediyor. Böyle olunca sistem parasını iade ediyor. Müşteri ‘ürün bana ulaşmadı’ diyor, platformda ‘siparişi iptal edebilirsiniz’ diyor. Siparişi iptali etikten sonra haliyle ürünü almaması gerekiyor ama kargo yoluyla giden ürünleri teslim alıyor. Normalde ‘ben bu siparişi iptal ettim, geri gönderebilirsiniz demesi lazım’ ama demiyor. Kargocular bu durumu bize iletince iptal onaylanmış oluyor. Biz sistem üzerinden siparişini iptal olup olmadığını görüyoruz. Sipariş iptalini görünce ‘ürün elimize ulaşsın, kontrol edelim. cihazda kırık var mı veyahut ürün gerçekten de ulaşmamış mı? Ona göre iptali onaylayalım’ diye bekliyoruz. Fakat ürün gelmeden bu süre içerisinde sistem ödemeyi müşterinin hesabına tekrar atıyor. İadeyi onaylıyor. Biz platformu aradığımızda platformun bize cevabı, ‘sizin iade sürecinde erteleme talep etmeniz lazım veya iadeyi reddetmeniz lazımdı’ diyor. Müşteri aslında platformun eksik noktalarını görerek bu durumdan da faydalanıyor. Müşteri iadeyi onayladığı ve sistemin de iadeyi otomatik onaylaması sebebiyle bizim ürünlerimizi kendisi alıyor ve parasını da tekrar almış oluyor. Bize ne ödeme ne de ürünlerimiz tekrar iade gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"MAĞDUR OLUYORUZ"

Ürünleri gönderdiği sanal platform ve kargo şirketi ile defalarca görüştüğü halde her hangi bir sonuca ulaşamadığını belirten Çağın, "Sanal pazar platformu, ‘talebi sizin reddetmeniz lazımdı, bizim yapacak bir şeyimiz yok ve bir avukat tutarak işlem yapın’ diyorlar. Bizi hem kargo şirketi tarafından mağdur oluyoruz. Hem sattığımız üründen dolayı mağdur oluyoruz. Hem de aradaki sanal platformdan dolayı mağdur oluyoruz. Bu mağduriyetimiz de bir türlü giderilemiyor. Tamamen çıkmaz bir yola girdik. Şahsa ulaşmaya çalıştık ama kargo firması gizliliğin korunması sebebiyle telefon numarasını bize vermedi. Sanal pazara iletiyoruz. Sanal pazar telefonu vermiyor. ‘Biz müşteriyi aradık, ulaşamadık. Mail attık, maile de dönüş yapılmadı’ deniliyor" şeklinde konuştu.
Ürünlerini alan kişiye seslenen Çağın, "Ürünlerimizi alan şahsın vicdanına dokunmak istiyorum. Bizi mağdur ediyor. Ya ürünlerimizi göndersin ya da ödemesini yapsın. Umarız bize bir dönüş sağlar. Aksi takdirde şahıs hakkında avukat aracılığıyla hukuki işlemlere başvuracağız" diye konuştu.
Kaynak: İHA







