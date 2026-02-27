Trump'tan İran açıklaması geldi! "Mutlu değilim ancak..."

Dünya, ABD'nin İran saldırısına odaklanmış durumda. ABD haftalardır Orta Doğu'ya askeri sevkiyatlarına devam ediyor. Uzmanlar bu yığınağın Irak işgalinden bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu ifade ediyor.

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI

Bugün, ABD İsrail'deki büyükelçi çalışanlarının ülkeyi terk etmesi gerektiğini ifade etti. Bir benzer açıklama da Çin'den İran'daki vatandaşları için geldi. İngiltere ise Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı.

TRUMP: "İRAN İLE İLGİLİ MUTLU DEĞİLİM ANCAK..."

ABD Başkanı Trump açıklamasında "İran ile ilgili mutlu değilim ancak Cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. İran Nükleer silaha sahip olamaz, anlaşma yapmak istiyorum." dedi.

"REJİM DEĞİLİKLİĞİ OLABİLİR VEYA OLMAYABİLİR"

Trump açıklamasının devamında "İran'da rejim değişikliği olabilir veya olmayabilir. İran'a askeri güç kullanmak istemiyorum ama bazen mecbur kalıyorsunuz" diye konuştu.