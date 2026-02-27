HABER

ABD-İran gerilimi tırmanıyor: İstanbul-Tahran seferlerinin birçoğu iptal edildi

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. ABD Başkanı Trump'ın son olarak "İran ile ilgili durumdan mutlu değilim" açıklaması gelmişti. ABD'nin İran'a olası bir saldırısına ilişkin artan endişeler nedeniyle bu gece İstanbul-Tahran seferlerinin birçoğu iptal edildi.

Mustafa Fidan

ABD ile İran arasınıdaki tırmanan gerilim etkisini göstermeye devam ediyor. ABD'nin çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağını sevk ettiği İran coğrafyası alarm durumuna geçmiş durumda.

Yaşanan gerilim ve beklenen olası saldırı etkisini hava yolu taşımacılığında da gösteriyor. Bu gece İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a yapılması plananan uçuşların birçoğunun iptal edildiği bildirildi.

TRUMP "İRAN İLE İLGİLİ MUTLU DEĞİLİM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump açıklamasında "İran ile ilgili mutlu değilim ancak Cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. İran Nükleer silaha sahip olamaz, anlaşma yapmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

27 Şubat 2026
27 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tahran İran Uçuş yasağı
