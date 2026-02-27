ABD-İran gerilimi tırmanıyor: İstanbul-Tahran seferlerinin birçoğu iptal edildi

ABD ile İran arasınıdaki tırmanan gerilim etkisini göstermeye devam ediyor. ABD'nin çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağını sevk ettiği İran coğrafyası alarm durumuna geçmiş durumda.

ABD-İRAN GERİLİMİ: İSTANBUL'TAN TAHRAN'A YAPILACAK BİRÇOK UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Yaşanan gerilim ve beklenen olası saldırı etkisini hava yolu taşımacılığında da gösteriyor. Bu gece İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a yapılması plananan uçuşların birçoğunun iptal edildiği bildirildi.

TRUMP "İRAN İLE İLGİLİ MUTLU DEĞİLİM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump açıklamasında "İran ile ilgili mutlu değilim ancak Cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. İran Nükleer silaha sahip olamaz, anlaşma yapmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.