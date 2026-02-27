HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Feci kaza kamerada

Amasya’da tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Feci kaza kamerada

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Tüneli’nde trafik yoğunluğu sonradan fark eden 34 TT 6060 plakalı otomobilin sürücüsü Volkan K., önde bekleyen araçlara çarpmamak için ani manevra yaparak karşı şeride geçince o sırada Soner Ö. idaresindeki 05 FK 593 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı tünelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Feci kaza kamerada 1

TÜNELDEKİ KAZA KAMERADA

Kazada sürücü Volkan K. yaralandı. Kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'24 saat' vurgusu! İsrail medyası duyurdu: "Trump saldırıya yakın"'24 saat' vurgusu! İsrail medyası duyurdu: "Trump saldırıya yakın"
Yurt dışına kaçmaya hazırlığındaydılar! FETÖ şüphelileri tutuklandıYurt dışına kaçmaya hazırlığındaydılar! FETÖ şüphelileri tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Amasya kaza tünel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı

Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.