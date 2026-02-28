HABER

Kayseri’de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlanırken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızıldinek mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralanan 4 kişiyi ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

