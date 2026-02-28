HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmaniye'de el bombalı saldırıya 4 tutuklama

Osmaniye'de bir eve el bombası atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de el bombalı saldırıya 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, 27 Ekim'de bir eve atılan el bombasının patlaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın aydınlatılması için özel ekip kuran polis, çevredeki 472 saatlik güvenlik kamerası kaydını tek tek inceledi. Yapılan detaylı analizler sonucu olaya karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin kimliği belirlendi.

Osmaniye de el bombalı saldırıya 4 tutuklama 1

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere özel harekât ekiplerinin de katılımıyla, termal kameralar kullanılarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Osmaniye de el bombalı saldırıya 4 tutuklama 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralıKayseri’de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Köy yolunda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldıKöy yolunda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı

Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Uyuşturucu partilerinin kurallarını anlattı! 'Çıplak gelmek, öpüşmek ve...'

Uyuşturucu partilerinin kurallarını anlattı! 'Çıplak gelmek, öpüşmek ve...'

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.