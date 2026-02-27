HABER

Yeni Antalya-Konya Karayolu Eynif Ovası'nın son hali dron ile görüntülendi

Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, sürücülerin güvenliği açısından yolun halen trafiğe kapalı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Konya-Antalya karayolunun bazı bölümleri sular altında kalmış, güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma kapatılmıştı. Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yol platformunun su altında kaldığını ve sürücülerin can güvenliği için güzergahın trafiğe kapatıldığını açıkladı.

YAĞIŞLAR SONRASI SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Bölgede özellikle düşük kotlu alanlarda su birikintilerinin oluştuğu, bu nedenle trafik akışının güvenli şekilde sağlanamadığı ifade edildi. Ulaşımın durdurulmasının ardından sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken, trafik akışının Akseki ve Manavgat güzergahlarına kaydırıldığı bildirildi.

SON HALİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Karayolları ekiplerinin suyun tahliyesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, suyun tamamen çekilmesinin ardından yol zemininde oluşabilecek hasarın da detaylı şekilde inceleneceği kaydedildi. Yolun Konya istikametine doğru Gembos Ovası'na yakın noktadaki kısımda yolun su seviyesinin ise halen yüksek olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya Konya otoyol
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

