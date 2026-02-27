Yer: Amasya! Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ferhat Tüneli’nde meydana geldi. V.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün tünel içinde trafik yoğunluğu sonradan fark edip, önde bekleyen araçlara çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve S.Ö. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücülerden V.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır