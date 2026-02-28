Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli kar ve fırtına geliyor! 28 Şubat Cumartesi hava durumu tahminleri...

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı bir hava hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara’nın kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış ve rüzgarın yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

MGM'ye göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara’nın kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt’in güneyi ve Mardin’in doğu ilçelerinde yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur şeklinde olması bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Öte yandan iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise yüksek kar örtüsüne bağlı olarak çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülürken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın yer yer kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 40 ila 70 kilometre hızla etkili olabileceği belirtildi.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin buzlanma, çığ, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.