Performans ve konfor bir arada: Puma ayakkabıda büyük indirimi kaçırmayın

Gerek günlük işlerinizi hallederken gerek spor yaparken sizi asla yarı yolda bırakmayacak, her adımda enerjinizi geri kazandıracak bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Şıklığı ve teknolojiyi bir araya getiren Puma ayakkabı şimdi çok özel bir indirime sahip. Daha fazla detay için hadi içeriğe geçelim!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Puma indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Puma PWR HYBRID Antrenman Ayakkabısı

Puma PWR HYBRID, sadece antrenmanlarda performansınızı maksimize etmek değil hayatın her anında yanınızda olmak için tasarlandı. Hibrit orta taban teknolojisi, beton zeminlerden spor salonlarına kadar her yerde yumuşak bir basış hissi sunarken darbe emici yapısı gün boyu oluşabilecek yorgunluğu en aza indiriyor. Nefes alabilen file üst yüzeyiyle en hareketli anlarda bile ayaklarınızın serin kalmasına yardımcı olurken modern silüeti kot pantolonlardan şortlara kadar her kombininizle kusursuz bir uyum yakalar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Eskiden spor salonundan sonra çok fazla sırt ağrısı çekiyordum ve bunun ayakkabılarımdan kaynaklandığını fark ettim. Bu ayakkabıları aldıktan sonra, egzersiz yaparken veya koşu bandında biraz çalışırken daha fazla tutuş ve yastıklama sağlıyorlar ve artık hiç sırt ağrım yok."

"Bu ayakkabılar çok rahat ve gerek ağırlık antrenmanında gerekse koşu bandında iyi destek sağlıyor. Yastıklama, dengesiz hissettirmeden belirgin şekilde yumuşak. Uzun antrenmanlardan sonra bile ayaklarım yorulmuyor. Ayrıca modern görünüyorlar – hatta her gün giyiyorum."

"Harika ayakkabılar, harika fiyata! Topuk ve taban beklediğimden daha sert. Süper esnek tabanlı tipik koşu ayakkabıları gibi değiller. Bu kişisel tercihe bağlı. Ben antrenman için çok beğendim! Ayağımı rahatsızlık vermeden sabit tutuyorlar ve çok rahatlar. Ayrıca, renk kombinasyonu harika ve gerçekten güzel detaylara sahipler! Bu ayakkabılar için fiyatı fazlasıyla uygun. Kesinlikle değer!"

Bu içerik 19 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.